Desfiinţarea SIIJ a intrat în linie dreaptă. Vineri vor fi analizate articolele şi amendamentele şi să se voteze raportul ce va fi trimis plenului

Parlamentarii USR au criticat actul normativ propus de Guvern și au spus că proiectul iniţiat de Ministerul Justiţiei nu desfiinţează SIIJ, ci o reorganizează "într-o formă consolidată".



"De un an mai există un proiect pe acest subiect în Parlament, care a fost adoptat de Camera Deputaţilor. (...) Când s-a publicat noul proiect de lege a devenit evident şi motivul pentru care nu s-a mai continuat cel anterior şi anume pentru că nu este vorba de o desfiinţare a SIIJ, decât poate în cel mai juridic sens al cuvântului. În fapt, ceea ce se întâmplă, este o reorganizare într-o formă consolidată a SIIJ, cu mai mulţi procurori, mai mult control la numirea şi revocarea lor, mai multă acoperire teritorială şi mai mulţi bani. Este exact ceea ce solicitau unele voci anul trecut, atunci când noi semnalam că actuala secţie specială nu a produs decât vreo două rechizitorii şi nicio condamnare, asta în mai bine de trei ani de la înfiinţare. Dacă ar fi fost atât de încrezător domnul ministru că solicitările instituţiilor europene sunt respectate aşa cum trebuie, ar mai fi aşteptat încă o lună să primească opinia Comisiei de la Veneţia pe care noi am reuşit să o se sesizăm prin Consiliul Europei", a susţinut deputatul USR Mihai Badea



El a mai spus că, după adoptarea acestui proiect, membrii CSM vor deveni, practic, "singurii cetăţeni români care au bizarul privilegiu de a-şi alege procurorii care să îi poată cerceta penal".



"Acest proiect nu o să păcălească pe nimeni din comunitatea internaţională. Câtă vreme veţi continua să mimaţi doar o reformă a Justiţiei, România va rămâne sub MCV şi în afara spaţiului Schengen. Iar dacă totuşi partenerii europeni ne vor primi în spaţiul Schengen va fi pe fondul acestei crize de la frontiera Ucrainei cu Rusia şi nu datorită politicilor dumneavoastră", a menţionat deputatul USR.



Pe de altă parte, deputatul PNL Cristian Băcanu a afirmat că susţine proiectul de lege deoarece este "echilibrat".



"Eu unul salut proiectul care a plecat de la Ministerul Justiţiei şi din Guvern. Apreciez că este un proiect echilibrat şi că este un proiect care va rezolva o problemă uriaşă pentru România. Anul trecut nu s-a întâmplat nimic. (...) Nu ne mai putem permite în momentul acesta să trăim ca societate în continuare cu această secţie, avem angajamente şi la nivel internaţional şi trebuie să închidem definitiv acest capitol şi acest capitol poate fi închis doar cu un proiect care să fie acceptat de întreaga societate şi care să primească un vot în Parlament. Orice altă dorinţă pe care unii sau alţii ar avea-o, poate şi eu, (...) nu este realistă în măsura în care nu se reuşeşte trecerea prin Parlament a unui astfel de proiect. Prin urmare, orice discuţie de amânare, de tergiversare, de identificare a unui alt tip de soluţie decât cea pe care o avem astăzi în faţă era bine-venită dacă putea strânge şi o masă critică în Parlament", a explicat Băcanu.



Proiectul de lege iniţiat de Ministerul Justiţiei, prevede că se desfiinţează SIIJ, iar competenţele sale vor fi preluate de către Parchetele obişnuite, iar cauzele urmează să fie instrumentate de procurori anume desemnaţi.



"Cauzele aflate în curs de soluţionare la nivelul acestei secţii se vor transmite pe cale administrativă, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii, prin grija Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetelor competente, care vor continua soluţionarea acestora, urmând ca cele soluţionate, aflate în arhiva secţiei, să se transmită în termen de 180 de zile lucrătoare de la data de intrare în vigoare a legii", prevede proiectul.