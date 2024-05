Stenograme explozive din dosarul generalilor SRI. „Două, trei luni de zile, mai strângeți din dinți. (...) După ce se stabilizează lucrurile pe administrație, după aia știm cu cine vorbești: ministru, secretar de stat. E altă treabă”

Procurorii au stabilit măsura controlului judiciar sub cauțiune pentru toți cei patru acuzați, cu o cauțiune de 500.000 de lei pentru fiecare dintre generalii SRI, care trebuie plătită în termen de o săptămână.

În plus, firmele SC Wise Line Consulting și Strategic Sys SRL, deținute de cei doi generali, sunt acuzate de spălare de bani.

Potrivit DNA, în perioada martie 2023 – aprilie 2024, Coldea, Dumbravă și Trăilă au acționat ca membri ai unei echipe ce pretindea că poate influența și controla actul de justiție. Aceștia au încheiat un contract cadru de consultanță între S.C.P. „Doru Trăilă și Asociații” și SC Wise Line Consulting SRL.

În dosar, procurorii au și înregistrările puse la dispoziție de Cătălin Hideg, în care acesta discuta cu Dumitru Dumbravă:

„„(...) D.D: Deci asta-i una cu acoperirea prejudiciului și doi, să rezolvați problema cu asta. Deci și FC-ul are o problemă cu asta…și…și…

H.R.C.: Păi, eu nu v-am spus că …[neinteligibil]…

T.D.V.: Păi și…[neinteligibil]…până la urmă?

H.R.C.: Eu am…

D.D: Nu-mi reproșează mie că nu suntem în relația asta. Dar cumva mă simt eu nasol. Pentru că e prima dată când se întâmplă așa ceva. Lucrez din 2018 cu el și nu s-a mai întâmplat.

(...)

D.D: Nu-i problemă, numai v-am spus.

H.R.C.: I-am spus și avocatului, lu’ DORU, lu ’domnul… că eu i-am spus: „Vezi că asta e problema mea, ajută-mă!” Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie.”

În speță sunt introduse și înregistrările puse la dispoziție de Cătălin Hideg, în care acesta discuta cu avocatul Trăilă:

„(...) T.D.F.: Fiți atent! O încercăm să facem, să avem …[neinteligibil]… acuma Curtea de Apel clar … va decide. Sper să fie clarificat cât de repede posibil și să… să… să… Mie mi-a fost frică și eu i-am transmis… șefului, așa. Mie mi-a fost frică o perioadă și d-aia v-am tot bătut la cap, că dacă plecați în perioada aia nu mai veniți înapoi. Și atunci…

H.R.C.: Asta am mai vorbit, mi-ați mai zis despre…

T.D.F.: Cred că v-am spus de vreo 4 ori.

H.R.C.: Dar eu v-am spus că nu aveam motive. În al doilea rând, uite, DAN a zis că merge cu mine.

T.D.F.: Îhm!

H.R.C.: Adică DAN e prietenu’ lu’ BOGDAN care… Prin BOGDAN nu știu cum au ajuns ei acolo…

T.D.F.: V-am spus teama… teama, pe care noi am văzut-o, asta a fost, pentru că, la mijloc de an...

H.R.C.: … discuții. Și… cumva și prietenu’ lui ă… a promis că suntem oameni sănătoși la cap.

T.D.F.: Și vă întoarceți.

H.R.C.: Și ne întoarcem. …[râde]…

T.D.F.: Eu în locul dumneavoastră aș face așa: mă duc, stau două-trei zile, îmi rezolv niște …[neinteligibil]…, vin înapoi. Două-trei zile. Plec din nou la ăia, știți?

H.R.C.: Păi, da, dar dacă pe mine nu m-au lăsat nici… 2 zile, da’ 3 zile.

T.D.F.: Dumneavoastră dați mesaju’ că sunteți de încredere.

H.R.C.: Păi, și nu le-am…

T.D.F.: Pentru că oamenilor le-a fost frică că plecați și că nu mai veniți înapoi.

H.R.C.: Nu există chestia asta pentru că…

T.D.F.: Pentru că vă zic ce a fost.

H.R.C.: …pe mine acum nu mă apără nimeni, ca să știți. Deci, în condițiile…

T.D.F.: Mie mi-a zis persoana respectivă, că eu i-am zis așa: „Fii atent! Dacă chiar face chestia asta și el pleacă și nu mai vine înapoi, există soluții să-l aducem fără probleme!”.

H.R.C.: Păi, vedeți. Eu nu sunt conștient că lu… lucrurile s-ar fi agravat mai tare.

T.D.F.: Asta e, deci…”.

Tot numitul Trăilă Doru - Florel i-a precizat martorului denunțător că la Curtea de Apel există posibilitatea să rămână fără control judiciar, însă a ținut să sublinieze și importanța implicării numitului Coldea Florian în obținerea acestui beneficiu și a rezolvării problemei financiare:

„(...)T.D.F.: Da’… eu știu, da’ eu v-am spus, că eu îl știu pe GENERALUL COLDEA, da’ nu atât de bine încât să… Cum să zic? Să-i spun ceva sau să-i cer o chestie, pe care să nu…

H.R.C.: Bine, ăia au vopsit imaginea mea foarte prost și din păcate ne-au făcut de căcat acolo.(...)”.

În cadrul unei alte discuții cu martorul denunțător, numitul Trăilă Doru – Florel a precizat că au găsit o soluție care să îl avantajeze la instanță dar că „șeful” este supărat pentru că nu a efectuat plățile și că în situația care nu își respectă obligațiile asumate ar putea să nu mai beneficieze de ajutorul lor, subliniind faptul că numitul Coldea Florian este o persoană categorică, obișnuită să dea dispoziții:

„(...)T.D.F.: Reacția domnului celălalt a fost destul de categorică. El e o persoană, așa, mai dintr-o bucată și care e obișnuit să dea dispoziții, din ce m-am prins eu și…

H.R.C.: Da.

T.D.F.: Ele trebuie executate. Cam așa vede lucrurile.

H.R.C.: Și…

T.D.F.: Că dacă ești șef toată viața…

H.R.C.: Asta este… mă execută ...[râde]…

T.D.F.: Nu, nu. Dispozițiile să fie executate, nu oamenii. …[râde]…

H.R.C.: Da, da’ sunt…

T.D.F.: Ce simpatic sunteți!

H.R.C.: Deci…[neinteligibil]… v-a zis să mă lăsați în pace.

T.D.F.: Ă… cumva, dar ...ă… el e un om cum v-am spus. E un om... e un om care e dintr-o bucată și așa e el învățat. Structurile militare sunt pe tema asta de …[neinteligibil]…

H.R.C.: Nu cred că puteam să nimeresc o perioadă atât de proastă. Și ă… Să zicem, am o casă de vânzare și nu o cumpără nimeni de… peste un an. Am conturile blocate acolo, am și acolo o proprietate, vreau și pe asta s-o pun, da’ trebuie să fac niște procuri speciale. …[poftează]… Cu ăștia… îmi promit că vin și uite, că m-au încurcat, că dacă ei nu spunea că nu vin, cu banu’…

T.D.F.: Îhî!”.

În acest context, pentru a-i asigura posibilitatea efectuării plăților, numitul Trăilă Doru Florel i-a propus martorului denunțător să facă cerere pentru a i se permite o deplasare la Paris unde să se întâlnească cu oamenii de afaceri arabi și să perfecteze afacerile legate de SC Sanimed Internațional Impex SRL, exprimându-și temerile cu privire la posibilitatea ca el să nu se mai întoarcă sau să părăsească spațiul Uniunii Europene și să se deplaseze la Abu Dhabi, fapt ce le-ar putea crea probleme și ar putea să le atragă „răspunderea în sistem”:

Extrem de relevante sub aspectul naturii reale a serviciilor prestate de către Florian Coldea, Dumbravă Dumitru și Trăilă Doru – Florel, aceea de trafic de influență atât în legătură cu justiția, cât și în legătură cu mediul de afaceri și administrația publică, sunt discuțiile dintre martorul denunțător și Dumitru Dumbravă:

„(...) D.D: Acum eu vă mai spun o chestiune. Orice am putea să facem, să aranjăm acum, în perioada asta …[neinteligibil]… e sfârșit de epocă. Se va schimba, se vor schimba multe în administrație. Se vor schimba adică…credeți-mă! Două, trei luni de zile, mai strângeți din dinți. O să mai… se ducă la vale. După ce se stabilizează lucrurile pe administrație, după aia știm cu cine vorbești: ministru, secretar de stat. E altă treabă. Credeți-mă!

H.R.C.: Bun! Și atunci…

D.D: În administrația locală… altfel… vorbim acuma… Deci eu vă spun că am văzut filmul. Vorbim acuma pe nișa asta, batem palma, facem, primim promisiuni că nu știu ce.

T.D.V.: Nu se face …[neinteligibil]…

D.D: Și după ce se termină alegerile și se reface structura, osatura statului… trebuie să o luăm fix de la zero și avem un mare hanicap, pentru că venim: „A! Păi voi ați fost cu… ăialalții!”.

T.D.V.: Exact! (...)”

Procurorii au la dosar și o serie de documente juridice, contracte, dar și alte interceptări.

Menționată în discuțiile dintre inculpați este și Laura Codruța Koveși, șefa EPPO, structură care-i făcuse dosarul lui Cătălin Hideg. Dan Tocaci vorbește chiar de influența pe care Florian Coldea ar avea-o asupra fostei șefe a DNA:

„(...) H.R.C.: …dat la unii care nu știu ce… Cică spunea omu’ acolo… A început să spu…

T.D.V.: Deci …[neinteligibil]… Ăsta este, cum să spun eu… Când vrei, când vrei, să nu te mai… E o chestie, când vrei: „Dă, mă, ce vrei că nu mă interesează. Dă ce vrei.”. Când… Ci… cine să-i facă ceva? Păi, el dacă te apucă să deschidă 2-3 vorbe că… cade România. Din două… dă două drumuri… două ă… dă 2-3 direcții, cade România, pe safety. M-ai înțeles?

H.R.C.:Hai noroc! Noroc! …[râde]…

T.D.V.: M-ai înțeles?

H.R.C.: Cine dracu’ să mai cadă, mă DANE? Nu vezi, că acum cad ei, mă DANE.

T.D.V.: Păi, nu cad ei. Păi, gândește-te ce conexiuni au. Au Uniunea Europeană… cu KOVESI, cu alea…

H.R.C.: Păi, mai au, mă DANE?

T.D.V.: KOVESI dacă face așa, se… se duce peste ea, ce crezi că… De ce crezi că… Au o putere fantastică. Da’ îi lasă în pace, îți spun eu.(....)”

„(...) H.R.C.: N-or mai avea putere, frate.

T.D.V.: N-are cum să nu aibă putere, mă. Îi are pe toți la mână.

H.R.C.: Nu-i mai ascultă nimeni.

T.D.V.: Nu e chiar așa. Nu e chiar așa.(...)”

Și Dumitru Dumbravă, mâna dreaptă a lui Coldea, vorbește de Laura Codruța Koveși.

„D.D: Adică putem să mergem jos cu voioșie …[neinteligibil]… Dar trebuie să se întâmple ceva din momentul ăsta… Ei, oricum, de la 10 ani așa cât visa madame… s-a dus către… mai… adică el putea să dea 2 ani și 3 luni pe fiecare faptă. A dat 3 ani, adică a adăugat…

H.R.C.: Da. N-a dat …[neinteligibil]… n-a dat …[neinteligibil]…

D.D: Ca să nu fie…în ton…

H.R.C.: Dar de ce…

D.D.:…partea de jos, partea de jos.

H.R.C.: Da. Nu. Cred că a făcut… Mai mult de atât nu știu dacă putea, adică…

D.D: Dom’le! Bine, ăsta… ca să înțelegeti, deci ăsta i-a fost student lu’… DORU. Deci a fost unul dintre studenții lui buni, care chiar știe carte, știe meserie. A făcut un compromis absolut rezonabil. Adică repet e… dacă putea să meargă pe maxim, dacă voia să meargă pe maxim, putea să dea fără …[neinteligibil]… că nu dă. 10 ani putea să dea. 10 ani cu un spor și cu asta… ieșeau 12 ani, 12 ani, da.

H.R.C.: Am întâlnit o expresie acolo, la un moment dat a zis că…

D.D: Haideți că a fost elegant.

H.R.C.: A zis că inteligența sau cel puțin școala nu ar fi permis oricui să facă asemenea…

D.D: Vă admiră!(...)”.”