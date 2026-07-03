Noi dezvăluiri în dosarul azilelor din Bihor. Fostul primar din Tinca îl acuză pe Viorel Pașca: „Venea cu sicriul la primărie și mă obliga să cedez”

Declarațiile apar în contextul anchetei de amploare care vizează presupuse fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și exploatarea persoanelor vulnerabile.

Noi acuzații în dosarul azilelor ilegale din Bihor

Dosarul care îl are în centrul atenției pe Viorel Pașca continuă să scoată la iveală mărturii care ridică semne de întrebare asupra modului în care ar fi fost administrate centrele pentru persoane vulnerabile din județul Bihor.

Fostul primar al comunei Tinca, Teodor Coste, afirmă că, în perioada în care ocupa funcția de edil, s-a confruntat cu situații pe care le descrie drept un adevărat „calvar”. Potrivit acestuia, Viorel Pașca ar fi adus în mod repetat persoane decedate la sediul primăriei, încercând să determine administrația locală să preia responsabilitatea pentru înmormântarea acestora.

Declarațiile au fost făcute într-o intervenție televizată și vin în completarea anchetei aflate în desfășurare privind presupusele azile ilegale și modul în care ar fi fost gestionate persoanele aflate în îngrijire.

„Mi-a adus mortul la primărie și eram în plină campanie”

Teodor Coste povestește că primul incident a avut loc chiar în timpul unei campanii electorale, moment în care spune că a fost chemat de urgență la primărie.



„Mi-a adus mortul la primărie și eram și în campanie. Am crezut că mi-a dus mortul și se termină treaba, dar mi-a dus altul altul și iar altul și am cedat nervos. Cine mă mai apără pe mine, că nu mă mai apără nimeni?! Mi-a adus mortul, că dumnealui nu îi mai convenea de relații cu primăria referitor la eliberarea actelor, impozite pe case…

Mă sună sa vin la primărie, că mă așteaptă Pașca cu sicriul. ‘Dă-mi-l la telefon! Ai ingropat sute de oameni!’. Încerca să-mi arate legea, că dacă a decedat pe teritoriul comunei, atunci sunt eu obligat. ‘Dar sutele pe care i-ai îngropat până acum?’. (…) După două ore, când m-am consultat cu alții și am dus mortul la capelă, era într-un sicriu elegant, un sicriu de prezentare. Eu m-am ținut tare, că nu-mi convenea să îngrop eu oamenii pe care îi aducea din țară, pe banii locuitorilor comunei. Era direct atac împotriva mea.

După nu știu cât timp, scoate mortul din sicriu, îl bagă în sac și mi-l lasă într-un colț acolo, în camera frigorifică. ‘Ce faci, domnule?’. L-a lăsat și a plecat de acolo cu domnul de la pompe funebre. Stă omul ăla o zi, mă duc la popa ortodox - cimitirele sunt ale cultelor, nu pot să comand…M-am rugat și l-am îngropat creștinește, cu slujbă. După trei-patru zile, mă sună Poliția să mă duc în față la capelă, ca mi-a adus alt mort. Calvarul asta a fost o lună de zile”, a povestit fostul edil, în exclusivitate pentru România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Coste afirmă că era sunat frecvent pentru a veni la primărie, unde îl aștepta Viorel Pașca împreună cu un sicriu în care se afla o persoană decedată.

Fostul edil spune că a refuzat să suporte costurile înmormântărilor

Potrivit fostului primar, presiunile aveau drept scop obligarea primăriei să suporte cheltuielile de înmormântare pentru persoane care proveneau din alte localități ale țării.

„Nu mi se părea normal să îngrop pe banii locuitorilor comunei oameni aduși din alte județe. Am considerat că era un atac direct împotriva mea”, a afirmat Coste.

Teodor Coste afirmă că presiunile la care spune că a fost supus l-au determinat să sesizeze autoritățile competente.

Fostul edil susține că a înaintat inclusiv o plângere către Camera Deputaților, încercând să atragă atenția asupra situației pe care o considera imposibil de gestionat la nivelul administrației locale.

Declarațiile sale reprezintă acuzații care urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

Viorel Pașca și membrii familiei, cercetați sub control judiciar

Între timp, Tribunalul București a decis ca Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii ai acestuia să fie cercetați sub control judiciar. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul Deliei Mioara Păcală, persoană care coordona filiale și organizații obștești din cadrul asociației conduse de Pașca.

Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată.

Potrivit procurorilor, începând din anul 2020, Viorel Pașca și membrii familiei sale ar fi constituit un grup infracțional organizat la care ar fi aderat și alte persoane, scopul fiind obținerea unor beneficii materiale prin exploatarea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.

Procurorii acuză o amplă schemă de obținere a banilor

Anchetatorii susțin că activitatea desfășurată prin intermediul Asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă era prezentată drept una caritabilă și umanitară, oferind servicii sociale și medicale pentru persoane aflate în nevoie.

Potrivit referatului procurorilor, această imagine ar fi fost folosită pentru inducerea în eroare a donatorilor, aparținătorilor și altor persoane interesate de îngrijirea beneficiarilor.

Ancheta vizează presupusa obținere de fonduri provenite din donații, sponsorizări, pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil și ajutoare de înmormântare.

De asemenea, în documentele procurorilor sunt menționate interceptări care ar indica presupuse falsificări ale actelor de identitate și ale unor certificate de handicap aparținând persoanelor vulnerabile aflate în centre.