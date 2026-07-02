Azilele morții: Viorel Pașca, soția și cei trei fii, sub control judiciar

Aceeaşi măsură s-a dispus şi pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei respective.



Decizia instanţei nu este definitivă.



Procurorii DIICOT au dispus, marţi şi miercuri, reţinerea lui Viorel Paşca, a soţiei acestuia, a celor trei fii şi a Deliei Mioara Păcală, iar faţă de alte cinci au dispus măsura controlului judiciar într-un dosar în care se investighează infracţiuni de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.



Marţi, poliţiştii Direcţiei Investigaţii Criminale şi procurorii DIICOT au pus în aplicare 27 de mandate de percheziţie în judeţul Bihor în legătură cu acest dosar. În urma percheziţiilor, dintr-un seif aflat în locuinţa comună a trei dintre inculpaţi, au fost ridicate 217 carduri emise de mai multe instituţii bancare, 19 carduri sociale şi 7 bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având ca titulari persoane vătămate adăpostite în imobilele grupului infracţional organizat, sumele de 246.750 lei, 15.000 dolari americani, 7.880 euro, 4.920 dolari canadieni, 4.700 franci elveţieni şi 1.150 lire sterline.



Potrivit anchetatorilor, într-un alt imobil a fost identificată o încăpere amenajată ca 'farmacie', care deservea locaţiile unde se aflau adăpostite persoanele, locaţie în care a fost găsită şi ridicată o cantitate importantă de medicamente, inclusiv din categoria celor cu regim special.



Procurorii spun că prin activitatea asociaţiei lui Viorel Paşca s-ar fi creat un prejudiciu de circa 13.048.000 de lei.



Începând cu anul 2020, Viorel Paşca, în vârstă de 55 de ani, şi membri ai familiei sale "ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care ar fi aderat şi pe care ar fi sprijinit-o alţi şapte membri, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile".



Sub aparenţa furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire şi protecţie, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociaţii umanitare şi de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparţinători şi alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obţine importante sume de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, dar şi pensii, indemnizaţii de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum şi alte venituri ori prestaţii sociale cuvenite victimelor, spun anchetatorii.



Conform acestora, în perioada 2020 - iunie 2026, liderul grupului infracţional organizat, cu sprijinul membrilor, ar fi recrutat, primit şi adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilităţi psihice, care nu se puteau apăra şi nu îşi puteau exprima voinţa şi pe care le-ar fi menţinut într-o stare de dependenţă şi aservire.



Persoanele vătămate, aduse din multiple unităţi spitaliceşti şi direcţii de asistenţă socială din mai multe judeţe, ar fi fost plasate în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca şi Lăzăreni, sub aparenţa oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament şi asistenţă socială de către liderul grupării, persoană fizică ce nu ar fi deţinut capacitatea legală, organizatorică şi profesională necesară pentru o astfel de activitate, aşa cum stipulează Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială.



"Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menţinute într-o stare de dependenţă şi aservire, fără să le fie asigurate condiţiile minime necesare protejării sănătăţii, demnităţii şi integrităţii lor fizice şi psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă şi adecvată stării medicale şi diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecţiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicaţiilor medicale şi de către un personal necalificat şi insuficient", au precizat anchetatorii.



De asemenea, investigaţiile efectuate au arătat că persoanele vătămate care au decedat în spaţiile deţinute de către grupul infracţional organizat ar fi fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.



După intervenţia autorităţilor, au fost dispuse măsurile necesare pentru relocarea persoanelor vulnerabile în centre de asistenţă şi îngrijire, capabile să asigure condiţii adecvate de protecţie, supraveghere şi recuperare, scrie AGERPRES