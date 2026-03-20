Frații Mocanu, arestați în Italia pentru punerea în aplicare a deciziei de extrădare

Frații Mocanu au fost arestați în Italia, în vederea punerii în aplicare a deciziei de extrădare în România. Măsura face parte din etapa procedurală finală prin care autoritățile italiene urmează să execute hotărârea de extrădare, astfel încât cei doi să fie transferați în România, potrivit informațiilor Cancan.

Justiția din Italia a admis recent definitiv solicitarea autorităților române privind predare a fraților Mocanu (Daniel Mocanu și Ionuț Nando Mocanu).

În noiembrie anul trecut, manelistul Dani Mocanu și fratele său nu s-au prezentat la poliție pentru punerea în aplicare a deciziei instanței din România după condamnarea primită și au fost dați în urmărire. Au fost arestați, în noiembrie 2025, în Italia, în provincia Napoli.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli”, se arată în comunicatul polițiștilor.

Daniel Mocanu a postat în urmă cu aproximativ câteva ore un mesaj pe pagina sa de TikTok referitor la arestare. "Am primit o condamnare de patru ani executare, am executat deja mare parte din pedeapsă, arestul domiciliar din România, cel din Italia, și a rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni", a declarat acesta.

Pentru ce a primit Dani Mocanu patru ani de închisoare

Dani Mocanu a fost condamnat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice în urma unui scandal care a avut loc în august 2022 într-o benzinărie din municipiul Piteşti.

Scandalul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, într-o benzinărie din Piteşti. Un apel la 112 a anunţat că mai multe persoane se bat, însă la sosirea echipajelor de poliţie toţi cei implicaţi în scandal plecaseră.

În urma altercației, un bărbat a ajuns la spital, cu lovituri grave la cap. În urma anchetei, s-a stabilit că frații Mocanu l-au lovit cu o rangă.

(sursa: Mediafax)