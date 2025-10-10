Instanța a respins cererea lui Horațiu Potra de anulare a mandatului de arestare

Curtea de Apel București a respins, vineri, cererea depusă de Horațiu Potra prin intermediul avocaților de anulare măsurii arestării preventive. Șeful mercenarilor, apropiat de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne astfel sub puterea mandatului de arestare în lipsă emis pe numele său. În baza acestui mandat Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul acestuia, Alexandru Potra, au fost reținuți în Dubai.

„Solutia pe scurt: Respinge ca nefondate cererile privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive, formulate de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. În baza art. 275 alin. 2, 4 Cod procedură penală obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10 octombrie 2025”, se arată în soluția instanței.

Ministerul Justiției a transmis la sfârșitul lunii septembrie că au fost purtate discuții pentru extrădare, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite.

„Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, arată MJ într-un comunicat de presă.

În decursul lunii septembrie, 22 de persoane, printre care Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru sub acuzații grave de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

(sursa: Mediafax)