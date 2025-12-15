Secția pentru judecători a CSM a declanșat demersurile pentru consultarea corpului profesional

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Dec 2025   •   17:30
Sursa foto: Secția pentru judecători din CSM a declanșat consultări cu corpul profesional

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a demarat, luni, mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor.

Au fost invitaţi la sediul CSM, miercuri, la ora 12:30, reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei pentru dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar.

De asemenea, va fi consultat corpul profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025.

„Centralizarea şi analiza datelor şi a concluziilor rezultate, precum şi prezentarea acestora până la data de 19 decembrie 2025”, transmite CSM.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: judecator CSM corp profesional
