Motivarea instanței în cazul azilelor din Bihor: de ce Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar

Tribunalul București explică decizia: de ce nu s-a impus arestarea preventivă

Magistrații de la Tribunalul București au motivat respingerea cererii DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile în cazul celor șase inculpați din dosarul azilelor ilegale din Bihor, inclusiv al lui Viorel Pașca.

Instanța a considerat că, în acest stadiu al anchetei, măsura controlului judiciar este suficientă pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal și pentru a preveni eventuale riscuri procesuale.

Judecătorii au subliniat că procurorii nu au reușit să individualizeze în mod clar fiecare dintre cele 210 acte materiale reținute în sarcina inculpaților, aspect considerat esențial pentru evaluarea proporționalității unei măsuri atât de severe precum arestarea preventivă.

Critica instanței: acuzații extinse, dar insuficient detaliate

În motivare, instanța arată că, deși acuzația de trafic de persoane în formă continuată este gravă, modul în care aceasta a fost construită de anchetatori ridică probleme de claritate.

Judecătorii notează:

"actele de urmărire penală nu individualizează persoanele vătămate corespunzătoare fiecărui act material și nici nu descriu, în mod distinct, situația de fapt aferentă fiecăreia dintre acestea".

Această lipsă de individualizare a fost considerată decisivă în analiza măsurii preventive, deoarece nu permite verificarea concretă a fiecărui episod de presupusă exploatare.

Instanța mai subliniază că, deși acest aspect nu anulează suspiciunea rezonabilă, el influențează direct alegerea măsurii preventive adecvate.

Control judiciar considerat suficient și proporțional

Judecătorii au arătat că, în lipsa unor probe clare privind riscuri concrete, nu se justifică o măsură privativă de libertate.

În motivare se precizează că:

"pericolul actual pentru ordinea publică rezultă în principal din gravitatea acuzațiilor formulate și din ecoul social firesc pe care asemenea fapte îl produc, însă nu identifică elemente concrete care să conducă la concluzia că numai măsura arestării preventive ori a arestului la domiciliu ar fi aptă să înlăture acest pericol".

Instanța a reținut și că nu există indicii că inculpații ar fi încercat să influențeze martori, să distrugă probe sau să se sustragă anchetei.

Rolul instituțiilor statului în contextul activității investigate

Un element important din motivare vizează contextul în care ar fi funcționat rețeaua investigată.

Judecătorii arată că activitatea presupusă a inculpaților s-a desfășurat într-un mediu în care instituțiile statului ar fi apelat frecvent la serviciile acestora pentru gestionarea unor cazuri sociale dificile.

"activitatea desfășurată de inculpați s-a dezvoltat și s-a menținut în timp într-un context în care chiar instituțiile statului apelau la inculpați pentru rezolvarea unor situații pe care nu reușeau să le gestioneze prin propriile mecanisme instituționale"

Instanța precizează însă că această constatare nu exonerează eventualele fapte penale, ci doar influențează modul în care trebuie analizat contextul cauzei.

Ancheta DIICOT și limitele probatorii invocate de instanță

DIICOT a susținut că inculpații ar fi acționat într-un mecanism complex de exploatare, însă instanța a apreciat că, în acest moment procesual, nu există o fundamentare suficient de detaliată pentru cea mai severă măsură preventivă, potrivit Observator.

Judecătorii au mai arătat că ancheta a dus deja la administrarea unor probe importante, inclusiv percheziții, ridicarea de documente și dispozitive electronice, iar beneficiarii au fost identificați și relocați.

De asemenea, nu au fost identificate riscuri imediate privind influențarea martorilor sau sustragerea de la urmărirea penală.

Reacția socială și probele depuse de apărare

Instanța a analizat și impactul social al dosarului, subliniind că reacția publică nu este unitară.

Apărarea a depus la dosar mai multe înscrisuri și mesaje de susținere din partea unor persoane care afirmă că au interacționat direct cu activitatea inculpaților.

Judecătorii notează că există persoane care descriu experiențe pozitive, ceea ce indică o percepție socială mixtă asupra activității investigate.

Structura măsurilor preventive și decizia finală

Magistrații au concluzionat că măsura controlului judiciar este suficientă în acest moment, întrucât:

inculpații sunt identificați și au domicilii cunoscute

nu există indicii de sustragere de la anchetă

nu există probe privind influențarea martorilor

probele esențiale au fost deja ridicate

Prin urmare, cererea de arestare preventivă a fost respinsă, iar inculpații, inclusiv Viorel Pașca, rămân sub control judiciar.

Decizia nu este definitivă

Hotărârea instanței nu este definitivă și a fost contestată de Ministerul Public, ceea ce înseamnă că dosarul va fi analizat în continuare de o instanță superioară.