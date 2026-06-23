Copil mort într-un accident grav în Mehedinți. Mașina victimelor era din Grecia

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, circulația rutieră pe DN 56A, pe raza localității Cujmir, este blocată din cauza unui accident rutier grav.

Au fost implicate un autotren și un autoturism.

Primele informații de la fața locului arată că un copil a murit și alte trei persoane sunt în stare critică.

Mașina în care se aflau victimele este înmatriculată în Grecia.

(sursa: Mediafax)