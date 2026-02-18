O ambulanță care a preluat o femeie ce abia născuse a rămas blocată

O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca, comuna Victoria, pentru preluarea unei paciente de 34 de ani, lehuză, care tocmai a născut, a derapat la ieșirea din satul Victoria spre satul Stânca, din cauza condițiilor de iarnă. Ambulanța nu a mai putut să își continue deplasarea.

Au intervenit de urgență forțele voluntare din cadrul Primăriei, care au asigurat sprijinul necesar în teren. Totodată, a fost direcționată o altă ambulanță, care a preluat pacienta și fetița nou-născută. Ambele au fost transportate la spital, în afara oricărui pericol.

(sursa: Mediafax)