O ambulanță care a preluat o femeie ce abia născuse a rămas blocată

de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   10:15
O ambulanță care a preluat o femeie ce abia născuse a rămas blocată
Sursa foto: Ambulanța iarna

O ambulanță care a preluat o femeie de 34 de ani care abia născuse în satul Stânca, din comuna Victoria, județul Iași, a derapat din cauza zăpezii și a rămas blocată în nămeți. O altă ambulanță a preluat pacienta și fetița nou-născută.

O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca, comuna Victoria, pentru preluarea unei paciente de 34 de ani, lehuză, care tocmai a născut, a derapat la ieșirea din satul Victoria spre satul Stânca, din cauza condițiilor de iarnă. Ambulanța nu a mai putut să își continue deplasarea.

Au intervenit de urgență forțele voluntare din cadrul Primăriei, care au asigurat sprijinul necesar în teren. Totodată, a fost direcționată o altă ambulanță, care a preluat pacienta și fetița nou-născută. Ambele au fost transportate la spital, în afara oricărui pericol.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: ambulanta nou-nascut iasi
