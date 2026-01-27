Apar noi sensuri unice pe străzile din Drumul Taberei și Militari

Pe măsură ce vor fi montate indicatoarele rutiere, vor fi transmise către Waze schimbările. Ulterior, odată ce vremea va permite, pe aceste străzi vor fi construite noi spații de parcare de reședință sau cu plată, a transmis pe Facebook primăria.

Lista străzilor pe care vor fi implementate sensuri unice:

-Alee fără denumire (Bd. 1 Mai nr. 37, spate bloc C14) – instituire sens unic dinspre Str. Constantin Titel Petrescu spre Str. Vladeasa. Aici vom avea locuri de parcare cu plată;

-Alee fără denumire (Str. Vladeasa nr. 11, lateral bloc. C33) – instituire sens unic dinspre Str. Vladeasa spre Str. Constantin Titel Petrescu pana la Str. Vladeasa nr. 13, bloc C32;

-Bulevardul Iuliu Maniu nr. 13A - resistematizare rutieră;

-Drumul Taberei 2, Intrarea Drumul Taberei nr. 2 – resistematizare rutieră. Aici vom avea locuri de parcare cu plată;

-Drumul Taberei nr. 18, aleile fara denumire din proximitatea Directiei Generale de Taxe Locale Sector 6 – instituire sens dinspre Drumul Taberei spre Strada Sibiu;

-Str. Obcina Mare nr. 2A – instituire sens unic dinspre Școala Gimnazială nr. 197 spre Strada Râul Dorna;

-Strada Crinul de Pădure – resistematizare rutieră;

-Strada Peștera Scărișoara – instituire sens unic dinspre Drumul Taberei spre Strada Târgu Neamț;

-Strada Târgu Neamț – instituire sens unic pe tronsonul cuprins între Strada Peștera Scărișoara și Strada Segarcea.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹