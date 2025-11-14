Un bărbat a adormit cu țigara și a murit carbonizat

ISU Bacău a intervenit la un incendiu ce se manifesta la o casă în satul Bolovaniș.

La fața locului s-a acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă de la Punctul de lucru Brusturoasa, o autospecială de stingere cu apă si spumă din cadrul Gărzii de intervenție Comănești și ambulanța SMURD.

În urma incendiului a ars în totalitate o casa tip parter pe o suprafață de aproximativ 60 mp.

În interiorul casei a fost găsit un bărbat de 59 ani, carbonizat.

Incendiul a fost declanșat de o țigară.

(sursa: Mediafax)