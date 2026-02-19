Bărbat găsit în stop cardio-respirator într-o zonă greu accesibilă în Balta Doamnei

La misiune au participat o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, alături de o ambulanță a Serviciul de Ambulanță Județean Prahova, cu medic, informează ISU Prahova.

La sosirea forțelor de intervenție, a fost identificat un bărbat în vârstă de 49 de ani, inconștient, aflat în stop cardio-respirator.

Din informațiile disponibile până în acest moment, victima ar fi un angajat care efectua verificări la rețeaua electrică, într-o zonă de câmp situată la o distanță considerabilă față de partea carosabilă.

Autoritățile au precizat că nu este vorba despre o electrocutare, ci despre o urgență medicală.

Pompierii au ajuns rapid la victimă și au sprijinit echipajele medicale pentru transportul acesteia până la ambulanță, unde au fost începute manevrele de resuscitare.

La fața locului a sosit și elicopterul SMURD București, care a preluat intervenția.

(sursa: Mediafax)