Tobescu (STB): Circulaţia tramvaielor a fost reluată pe linia 25; Linia 41 este în continuare blocate din cauza zăpezii

„Tramvaiele liniei 25 şi-au reluat circulaţia, însă pe linia 41 echipele STB lucrează împreună cu operatorii de salubritate pentru degajarea zăpezii de pe calea de rulare, unde se află utilaje plug-perie. Autobuzele liniei naveta 641 circulă în continuare pe traseu pentru preluarea călătorilor", a precizat Tobescu.

Acesta a menţionat că în cursul acestei zilei au fost înregistrate blocaje şi din cauza maşinilor parcate neregulamentar pe calea de rulare.

„Probleme au apărut şi din cauza maşinilor parcate neregulamentar, în special în zonele Lacul Tei, Calea Moşilor, Bulevardul Dacia. A fost afectată circulaţia troleibuzelor pe liniile 79 şi 87. De asemenea, pe calea de rulare a tramvaielor 17 şi 36 se înregistrează în prezent blocaje în zona Bulevardului Lacul Tei, unde un vagon plug-perie a rămas imobilizat din cauza parcărilor neregulamentare. O situaţie similară a fost semnalată şi pe Şoseaua Fundeni, la capătului liniei 66. Am solicitat ajutorul poliţiei pentru a interveni în vederea deblocării zonei", a adăugat reprezentantul STB.

Transportul public a fost afectat miercuri de ninsori şi zăpadă consistentă în mai multe zone din Capitală, dar şi de copaci căzuţi pe reţeaua de contact.

Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi intensificări ale vântului, valabile pe parcursul acestei zile în 25 de judeţe şi în Bucureşti.



Astfel, între orele 10:00 - 16:00, este în vigoare un Cod portocaliu de ninsoare şi strat consistent de zăpadă în judeţul Ilfov şi în Municipiul Bucureşti. În zonele avertizate a continuat să ningă, iar la sfârşitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăşi 50 cm.



Două avertizări nowcasting Cod roşu de ninsoare abundentă au fost emise miercuri dimineaţa pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, valabile până la ora 8:20. AGERPRES