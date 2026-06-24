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Micuț de 2 ani și 4 luni, în stare gravă la spital după ce a fost mușcat de câinii unor rude

de Redacția Jurnalul    |    24 Iun 2026   •   14:30
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Micuț de 2 ani și 4 luni, în stare gravă la spital după ce a fost mușcat de câinii unor rude
Un copil de nici 3 ani, atacat sălbatic de câinii familiei

Un copil de 2 ani și 4 luni este în stare gravă, după ce a fost mușcat de câinii unor rude din Capitală, în timp ce se afla cu mama în vizită.

Incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 12:00.

Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 23 Poliție au fost sesizați de către mama copilului. Aceasta a relatat la 112 că fiul său a suferit mai multe leziuni după ce a fost mușcat de câini.

Copilul are 2 ani și 4 luni.

„Din primele verificări a rezultat că, în timp ce se afla în vizită, împreună cu mama sa, la rude, minorul ar fi suferit leziuni specifice unei mușcături de câine, în curtea imobilului. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat victimei primul ajutor, ulterior minorul fiind transportat la o unitate spitalicească pentru investigații și îngrijiri de specialitate”, transmite Poliția Capitalei.

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, a împrejurărilor producerii incidentului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

(sursa: Mediafax)

 

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