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Copilă de 15 ani, violată timp de un an de iubitul surorii mai mari

de Redacția Jurnalul    |    07 Iul 2026   •   11:40
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Copilă de 15 ani, violată timp de un an de iubitul surorii mai mari
Bărbat arestat pentru viol

O fată în vârstă de 15 ani a fost violată în mod repetat timp de un an de iubitul surorii sale mai mari. Bărbatul a fost arestat.

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o fată în vârstă de 15 ani, în perioada aprilie 2025 – martie 2026. Bărbatul era iubitul surorii minorei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, „s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de viol asupra unui minor, în formă continuată”.

Bărbatul a câștigat încrederea copilei folosindu-se de calitatea sa de concubin al surorii copilei, potrivit comunicatului Parchetului.

Duminică, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive față de inculpat.

Propunerea a fost admisă, „pe numele bărbatului fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”.

(sursa: Mediafax)

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