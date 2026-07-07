Copilă de 15 ani, violată timp de un an de iubitul surorii mai mari

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o fată în vârstă de 15 ani, în perioada aprilie 2025 – martie 2026. Bărbatul era iubitul surorii minorei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, „s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de viol asupra unui minor, în formă continuată”.

Bărbatul a câștigat încrederea copilei folosindu-se de calitatea sa de concubin al surorii copilei, potrivit comunicatului Parchetului.

Duminică, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive față de inculpat.

Propunerea a fost admisă, „pe numele bărbatului fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”.

(sursa: Mediafax)