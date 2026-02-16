Coșmar fără sfârșit pentru victimele exploziei din Rahova: Au pierdut totul, dar primesc facturi pentru lumină și gunoi

Patru morți și zeci de vieți distruse

Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, în jurul orei 09:00, când o explozie puternică a distrus trei etaje ale unui bloc din cartierul Rahova. Trei femei, printre care și o tânără însărcinată, și-au pierdut viața pe loc. La două luni distanță, o a patra victimă, o femeie de 78 de ani, a murit pe patul de spital.

La patru luni de la deflagrație, clădirea nu poate fi locuită iar accesul în apartamente rămâne interzis din cauza riscului de prăbușire. Lucrările de consolidare a clădirii nu au început.

Birocrație și disperare

Locatarii spun că procedurile administrative au întârziat intervențiile. Ei au semnat documentele necesare pentru punerea în siguranță a imobilului, însă nu au primit permisiunea de a-și recupera bunurile rămase în locuințe.

Elena, în vârstă de 76 de ani, locuia la etajul 1 împreună cu soțul ei. După 46 de ani petrecuți în același apartament, a fost nevoită să se mute în chirie.

„Cum să priveşti după 46 de ani, stând aici, locuind aici şi să pleci la vârsta de 75, 76 de ani cu chirie. Din octombrie, unde ne ducem noi, doi bătrâni şi în baston, aşa cum mă vedeţi, unde ne ducem noi să locuim dacă proprietarul nu mai încheie contract sau nu ne mai plăteşte chiria”, spune Elena, o femeia de 75 de ani, pentru observatornews.ro.

54 de familii au fost evacuate. Chiriile sunt suportate, deocamdată, de Primăria Capitalei.

Facturi pentru un bloc evacuat

Nemulțumirea oamenilor a crescut după ce au primit facturi pentru servicii de care nu au mai beneficiat din ziua exploziei.

„O factură de gunoi de 2317 kilograme, în valoare de 2495 de lei, în contextul în care noi nu mai locuim în blocul ăsta din 17 octombrie. Şi pentru electricitate la fel”, a declarat administratorul blocului.

Ancheta continuă

Ancheta este coordonată de procurorii de la Parchetul Curții de Apel București. Pe lângă firma de distribuție a gazelor, recent a fost pusă sub acuzare și compania de electricitate, anchetatorii susținând că operatorul nu s-ar fi asigurat că rețeaua funcționează în parametri normali.

Între timp, specialiștii de la Inspectoratul de Stat în Construcții au stabilit că etajele 5, 6, 7 și 8 ale imobilului ar trebui demolate.

Pentru familiile afectate, însă, concluziile tehnice și anchetele penale nu aduc, deocamdată, o soluție concretă.

La patru luni de la tragedie, oamenii nu și-au recuperat bunurile, nu știu când se vor putea întoarce acasă și, paradoxal, continuă să primească facturi pentru un bloc în care nimeni nu mai locuiește.