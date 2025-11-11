Fritz vizat de un angajat al ISC: „Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi”

Dominic Fritz a publicat o serie de atacuri pe pagina sa de Facebook. El susține că persoana care îl atacă este un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții. Acesta a verificat Primăria și a stabilit „amenzi absurde”, a transmis Fritz.

„Javră. Infect. Necuratule. Dute (!) la pădurea neagră. Doar câteva din înjurături lăsate de-a lungul timpului pe pagina mea de Facebook de un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții. Care, după ce mă înjură, este trimis oficial în controale la Primărie și dă amenzi absurde”, a relatat Dominic Fritz .

Primarul susține că este vorba despre un caz de politizare a unei instituții de stat, mai ales că sesizările sale nu au avut niciun răspuns.

„Povestea aceasta putea să fie despre un om cu ușoare probleme de comportament. Dar aici nu e vorba de o răfuială personală. Este de fapt despre politizarea unor instituții de stat, care folosesc astfel de angajați pentru hărțuire oficială. Am sesizat cazul la ISC încă de anul trecut. Nicio reacție. Nicio anchetă. Nicio asumare. Dimpotrivă: angajatul este trimis în continuare să-mi controleze activitatea”, a explicat Dominic Fritz.

Primarul a mai avertizat că un proiect pentru construirea unei grădinițe ar putea fi blocat.

„ISC m-a amendat pentru că am pus coșuri de gunoi fără autorizație de construcție. M-a amendat pentru că am plantat copaci fără să am dosar cu șină. Ultimul control la Primărie al domnului cu ură de Fritz a mers și mai departe: acum vor să anuleze autorizația de construire pentru o grădiniță nouă a Arhiepiscopiei Ortodoxe. Pentru aspecte minore sau formale fără nicio bază reală, gen că lipsește o ștampilă pe o pagină. O clădire pentru copii, blocată. Asta e fața politizării instituțiilor din România. Când în loc să verifice legalitatea, unii se folosesc de funcție ca să se răzbune. Când hărțuiesc proiecte publice doar pentru că nu suportă un primar care nu răspunde la comenzi”, a precizat Dominic Fritz.

(sursa: Mediafax)