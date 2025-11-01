x close
Incendiu la un restaurant din Constanța. 14 persoane evacuate, fără victime

de Redacția Jurnalul    |    01 Noi 2025   •   19:40
Sursa foto: Hepta

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la restaurantul Oz Demir din Constanța, pe strada Labirint. Focul s-a manifestat la hota localului, iar 14 persoane au fost evacuate în siguranță.

Pompierii din cadrul Detașamentului Fripis au intervenit sâmbătă seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul restaurantului Oz Demir, situat pe strada Labirint, numărul 16, în Constanța.

La fața locului au acționat trei autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD de tip B.

În sprijin au fost trimise și o autospecială de transport personal și victime multiple din Port, precum și o autospecială de la Detașamentul Palas.

Incendiul s-a manifestat la hota restaurantului și a fost lichidat rapid.

În urma intervenției, 14 persoane au fost evacuate, însă nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au rămas la fața locului pentru ventilarea spațiului și verificarea zonei afectate, pentru a preveni reaprinderea focului.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu Constanța restaurant
