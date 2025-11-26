Jaf într-un magazin din Timișoara. Un tânăr cu cagulă a furat bijuterii de peste 28.000 de lei

Polițiștii din Timișoara au fost sesizați marți seara cu privire la faptul că o persoană având fața acoperită cu o cagulă a furat bijuterii în valoare de 28.400 de lei din incinta unui centru comercial din oraș.

Pentru a-și asigura scăparea, tânărul ar fi agresat angajata magazinului, provocându-i echimoze și excoriații la nivelul mâinii stângi.

Tânărul suspectat în acest caz a fost identificat și imobilizat la scurt timp după comiterea faptei de către cetățeni, fiind, ulterior, preluat de polițiști și dus la audieri.

Acesta a fost reținut miercuri pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, urmând să fie prezentat magistraților din cadrul Judecătoriei Timișoara cu propunere de arestare preventivă.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

(sursa: Mediafax)