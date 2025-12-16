x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Dec 2025   •   22:26
Metroul lui Moș Crăciun circulă în București pe M1 și M3
Sursa foto: Metroul lui Moș Crăciun, în circulație la București

Metrorex a introdus un tren decorat de Crăciun pe Magistralele 1 și 3, pentru a aduce spiritul sărbătorilor în călătoriile zilnice ale bucureștenilor.

Spiritul sărbătorilor ajunge și în subteranul Bucureștiului. Metrorex anunță că metroul lui Moș Crăciun circulă în această perioadă pe Magistralele 1 și 3, spre bucuria pasagerilor.

Trenul special are decorațiuni de Crăciun și oferă o atmosferă diferită pe traseele zilnice ale transportului public. Inițiativa se alătură luminilor și ornamentelor care împodobesc Bucureștiul la suprafață, în această perioadă festivă.

Reprezentanții Metrorex precizează că decorarea trenurilor reprezintă un gest simplu, dar cu impact pozitiv asupra călătorilor. Chiar și în drumurile obișnuite spre serviciu sau la cumpărături, pasagerii pot simți magia sărbătorilor mai aproape.

Metrorex a publicat și un material video cu metroul lui Moș Crăciun, pentru a împărtăși atmosfera festivă cu publicul larg.

(sursa: Mediafax)

