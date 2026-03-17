O locomotivă a deraiat la Margina

"Trenul IR 1833, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" S.A., care circula pe linie simplă neelectrificată, a înregistrat deraierea primului boghiu al locomotivei GM 920, pe sensul de mers. În tren se aflau 23 de călători. Nu au fost înregistrate persoane rănite", informează Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A., într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.



Reprezentanţii companiei explică faptul că, din punct de vedere tehnic, deraierea unui boghiu reprezintă ieşirea de pe şină a unui ansamblu de roţi al locomotivei, fără afectarea vagoanelor.



Potrivit sursei citate, în astfel de situaţii, sunt aplicate proceduri standard de siguranţă, care includ oprirea imediată a circulaţiei, verificarea infrastructurii şi intervenţia echipelor specializate pentru repunerea pe şină a materialului rulant.



"Circulaţia feroviară pe distanţa Holdea - Margina este, temporar, suspendată pentru desfăşurarea intervenţiilor operative şi a verificărilor tehnice. CFR S.A., împreună cu operatorul feroviar, acţionează pentru remedierea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Totodată, se verifică posibilitatea efectuării transbordului călătorilor", subliniază societatea. AGERPRES