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Sfârșit cumplit pe munte: Un bărbat din București și-a pierdut viața în apropiere de Crucea Caraiman

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   18:45
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Sfârșit cumplit pe munte: Un bărbat din București și-a pierdut viața în apropiere de Crucea Caraiman
Un bucureștean a murit în condiții dramatice lângă Vârful Caraiman

Salvamont Prahova informează, marți, că un turist din București a murit în timp ce se afla în drumeție în apropierea Vârfului Caraiman.

„Un turist în vârstă de 64 ani, din București, a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vf. Caraiman”, informează Salvamont Prahova, într-un comunicat publicat pe Facebook.

Salvatorii de serviciu de pe Platoul Bucegi au ajuns rapid la fața locului, au încercat să-l resusciteze pe bărbat, inclusiv cu ajutorul defibrilatorului ce ajută la restabilirea activității cardiace. Cu toate acestea, eforturile medicilor au fost în zadar.

„În baza celor relatate de salvatorii montani prezenți la fața locului, medicul de serviciu din Dispeceratul medical, a declarat decesul”, informează Salvamont Prahova.

Bărbatul de 64 de ani din Capitală este cea de-a șasea persoană care murit pe munte în acest an.

Potrivit Salvamont, trupul neînsuflețit al bărbatului va fi coborât de pe munte și va fi predat IML.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: prahova salvamont deces
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