Sfârșit tragic pentru un pescar din Bihor, găsit în apele Crișului Negru

Apelul la numărul unic 112 a fost făcut în jurul orei 19:05, de un alt pescar, care a observat că bărbatul dispăruse, în timp ce sculele de pescuit rămăseseră pe mal.

La fața locului au ajuns două echipaje din cadrul Secției de Pompieri Beiuș – unul de căutare-salvare de la înec și unul de prim ajutor calificat – împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Pompierii au găsit trupul victimei la aproximativ patru metri de mal și opt metri în aval de locul unde pescuia, prins în vegetație, într-o zonă cu o adâncime de aproximativ trei metri.

Bărbatul a fost scos la mal, iar paramedicii au început manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor reamintește pescarilor și persoanelor care desfășoară activități recreative în apropierea apelor, următoarele măsuri de siguranță:

• Evitați pescuitul solitar, mai ales în zone izolate sau pe timp de seară

• Informați familia sau prietenii despre locul în care vă aflați și ora estimată de întoarcere

• Nu intrați în apă pentru recuperarea peștilor, a sculelor de pescuit sau a altor obiecte

• Păstrați o distanță sigură față de malurile instabile și evitați zonele cu vegetație abundentă

• Nu consumați alcool înainte sau în timpul pescuitului – acesta reduce capacitatea de reacție și echilibrul

• Folosiți veste de salvare, mai ales dacă pescuiți de pe pontoane, bărci sau maluri înalte

• În caz de urgență, sunați imediat la 112 și oferiți cât mai clar detalii despre locul incidentului

(sursa: Mediafax)