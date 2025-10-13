Tânăr, bătut cu sălbăticie de trei bărbați

Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sângeorz-Băi au dispus, duminică, reținerea pentru 24 de ore a trei bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 43 de ani, din Sângeroz-Băi și Feldru. Aceștia sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din investigațiile efectuate de polițiștii din Bistrița-Năsăud a reieșit faptul că, în noaptea de 10 octombrie, cei trei, în timp ce se aflau în apropierea unui local public din localitatea Maieru, împreună cu o femeie, l-au agresat pe un bărbat de 26 de ani din Maieru.

Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sângeorz-Băi continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit.

(sursa: Mediafax)