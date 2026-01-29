Și-a ucis mama cu lemn de foc, apoi a profanat cadavrul

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a cerut și obținut arestarea preventivă a unui bărbat cercetat pentru omor calificat și profanare de cadavre. Judecătoria Iași a dispus miercuri arestarea preventivă a lui B.G. pentru o perioadă de 30 zile.

În noaptea din 26 ianuarie 2026, în jurul orei 23:30, inculpatul B.G. a lovit-o puternic, de multiple ori, pe mama sa, victima B.M., cu un lemn de foc. Loviturile au fost aplicate în zona capului, în timp ce aceștia se aflau la locuința comună din comuna Butea, județul Iași.

Agresiunea a cauzat victimei multiple plăgi cranio-faciale delabrante cu distrucție extensivă de țesuturi moi și fragmente osoase multiple. Leziunile au condus la decesul victimei.

După ce a conștientizat că mama ei a murit, B.G. a întreținut un raport sexual normal cu cadavrul mamei sale.

B.G. este cercetat pentru violență în familie, sub forma infracțiunii de omor calificat, și profanare de cadavre sau morminte.

(sursa: Mediafax)