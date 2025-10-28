x close
Vaslui: Accident bizar cu un turc, un român și doi nepalezi beți

de Redacția Jurnalul    |    28 Oct 2025   •   09:18
Un accident straniu s-a petrecut duminică seara în județul Vaslui, iar protagoniștii evenimentului rutier sunt un turc, un român și doi nepalezi.

Accidentul a avut loc pe Drumul European 581, pe raza localității Sălcioara.

Conform primelor informații, autotrenul condus de cetățeanul turc a lovit un localnic, român, aflat pe carosabil, relatează Antena3/CNN.

În urma apelului la 112, la fața locului au fost trimise două ambulanțe de la Serviciul Județean Vaslui, cu medic, și o ambulanță SMURD. 

Când au ajuns salvatorii la fața locului, aceștia au găsit în șanțul de pe marginea drumului alte două persoane cu cetățenie nepaleză.

Paramedicii au vrut să le acorde primul ajutor, dar au constatat că nepalezii nu prezentau urme de lovire.

În schimb, cei doi răspândeau în imediata lor apropiere un iz puternic, specific consumului de alcool.

Starea avansată de ebrietate a nepalezilor a fost confirmată cu etilotestul.

A fost testat cu și șoferul turc, rezultatul fiind negativ.

Românul accidentat a ajuns la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului de Urgență Bârlad, unde a fost diagnosticat cu politraumatisme severe la membrele inferioare.

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Sursa: Antena3/CNN

 

