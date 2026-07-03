Avertizare MAE pentru țara unde pleacă Ciucu în concediu

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză că, pe fondul riscului ridicat de producere a unor incendii de vegetație din cauza condițiilor meteorologice extreme, autoritățile portugheze au instituit starea de alertă pentru perioada 3 - 6 iulie 2026 la nivelul întregii regiuni continentale.

În acest context, MAE recomandă consultarea periodică a informațiilor și avertizărilor emise de autoritățile portugheze, disponibile la linkurile:

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/ și https://prociv.gov.pt/pt/home/.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866. Apelurile efectuate la ultimele două numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație deosebită, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351.927.411.628.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://lisabona.mae.ro/ și http://www.mae.ro/ şi reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Primarul general pleacă în concediu în Portugalia în perioada de avertizare

Magistrații Tribunalului București au încuviințat, miercuri, ca primarul general Ciprian Ciucu să părăsească România pentru a merge în concediu de odihnă, deși se află sub măsura controlului judiciar.

Potrivit deciziei Tribunalului București, i s-a încuviințat lui Ciprian Ciucu părăsirea temporară a teritoriului României pentru a se deplasa în Portugalia, în concediu de odihnă.

Ciprian Ciucu a cumpărat pachetul de servicii turistice la data de 10 iunie 2026, anterior deciziei de plasare sub control judiciar.

Ciucu va putea pleca în concediu în Portugalia în perioada 3 – 12 iulie, conform pachetului de servicii turistice achiziționat.

(sursa: Mediafax)