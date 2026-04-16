Război total împotriva „fake news-ului” medical: Diana Buzoianu cere jos panourile despre cezariană!

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, deputata USR și ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a depus o sesizare la ANPC și la primăriile din Capitală pe tema panourilor cu informații despre cezariană, pe care le califică drept „fake news”.

Demersul trimiterii sesizărilor a fost unul comun cu senatoarea USR Cynthia Păun, cea care a semnalat pe Facebook existenţa acestor panouri în Capitală.

Buzoianu a menționat că în acest caz „este încălcată legislaţia în domeniul publicităţii şi în domeniul sănătăţii”.

„Tocmai am trimis, împreună cu Cynthia Păun, o sesizare către ANPC, Primăria Municipiului București și primăriile de sector pentru această campanie de fake news care se dorește campanie medicală. Panourile nu au cum să rămână cu aceste mesaje în spațiul public și există și prevederi clare cu amenzi care se pot aplica. Pe scurt, este încălcată legislația în domeniul publicității și în domeniul sănătății”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook, joi seara.

Deputata USR a mai subliniat faptul că atunci când legea este încălcată, trebuie să existe și consecințe.

„Femeile nu au nevoie de pseudo-ştiinţă vândută pe panouri publicitare. Au nevoie servicii publice decente, de sfaturi ale unor profesionişti reali, de autorităţi care le protejează drepturile. În anul 2026 trebuie să se înţeleagă clar: legea e lege pentru toţi şi când o încalci trebuie să urmeze şi consecinţe. Aici legea e clar încălcată”, afirmă Diana Buzoianu.

Marți, Colegiul Medicilor din România (CMR) a reacționat la subiectul privind panourile cu informații despre cezariană, subliniind că mesajele sunt „lipsite de fundament științific” și că informația medicală difuzată public trebuie să fie corectă, completă și validată științific.

„Afirmațiile afișate pe panourile publicitare apărute recent în București sunt lipsite de fundament științific. Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase situații, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare. Este adevărat că în România se înregistrează un număr crescut de operații cezariene, însă acest fenomen se înscrie în trendul general european și global, determinat de multiple cauze medicale, sociale și sistemice”, se arată în comunicatul CMR.

(sursa: Mediafax)