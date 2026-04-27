Balastiere ilegale în Olt, vizibile din satelit: Crater de 5 hectare săpat în 4 ani, fără acte

Ministrul Mediului a dezvăluit, luni, pe rețelele sociale, că în județul Olt există exploatări ilegale de balast care pot fi observate inclusiv din satelit.

„În Olt balastierele ilegale se văd din satelit, la propriu. Uitați-vă la poza de mai jos. Iazul încercuit nu exista acum 4 ani. 4 ani s-a săpat un crater, fără acte, pe 5 hectare”, a scris Diana Buzoianu.

Postarea este însoțită de o imagine din satelit în care este încercuit un iaz despre care Buzoianu spune că nu exista în urmă cu patru ani. Potrivit acesteia, în zonă s-a săpat „un crater” fără autorizații, pe o suprafață extinsă.

Minsitrul Mediului menționează că exploatarea a fost realizată la scară mare, iar transportul materialelor nu ar fi putut trece neobservat autoritățile responsabile. „Un crater de unde au fost scoase mii de camioane cu nisip și balast, materiale care apoi au fost vândute și s-a obținut un venit ilegal de milioane și milioane de lei”, a precizat Diana Buzoianu.

„Mii de camioane dus-întors. Pe care conducerile de la nivelul Administrației Bazinale Olt și din structura din local SGA Olt spun că nu le-au văzut”, a adăugat ea.

Potrivit acesteia, cazul prezentat nu este unul izolat, iar în județul Olt ar exista mai multe astfel de exploatări ilegale: „Și acesta e doar un caz. În Olt sunt zeci de hectare gestionate ilegal de balastiere”.

Oficialul cere schimbări la nivelul conducerii instituțiilor implicate. „Românii merită mai mult decât autorități care vând povești de adormit copiii. (...) Toate conducerile care arată o asemenea indiferență față de mafiile locale nu mai au de ce să rămână la conducerea acelor instituții”, a scris Buzoianu, criticând lipsa de reacție a autorităților. „În locul lor pot veni oameni aleși transparent, cu proceduri de selecție competitive”.

Diana Buzoianu a anunțat că urmează o procedură de selecție pentru conducerea Administrației Bazinale de Apă Olt (ABA Olt), instituție aflată în subordinea Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

„Directorul general al ANAR ne-a anunțat că urmează să fie realizată o astfel de procedură transparentă la nivelul Olt pentru directorul Administrației Bazinale Olt”, a precizat ea.

Ministrul spune că noul director ar trebui să aibă ca prioritate combaterea ilegalităților: „E normal ca mandatul viitorului director să fie scoaterea ilegalităților la iveală și sancționarea legală a tuturor celor care au întors ochii la ilegalități în ultimii ani”.

