Conflict la Romsilva: Ministra mediului critică dur numirea lui Jean Vișan

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat după ce a fost numit noul director general al Romsilva după decizia luată de Consiliul de Administrație.

Diana Buzoianu a declarat că nu are încredere că schimbările necesare vor avea loc și avertizează că procesul de reformă se va întinde pe o perioadă lungă de timp.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Buzoianu a explicat că a evitat orice comentariu pe durata selecției pentru a nu influența procedura. După finalizarea concursului, ea a ieșit în față cu o poziție.

„«Ce spui de cine a câştigat concursul pentru directorul general al Romsilva?» Am primit această întrebare de zeci de ori astăzi. Nu am zis nimic în timpul concursului despre candidaţi pentru a nu fi interpretate cuvintele mele. Dar acum concursul s-a încheiat. În primul rând, e important de menţionat: concursul e organizat de consiliul de administraţie al Romsilva (ştiţi voi, acel consiliu de administraţie pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituţiile responsabile a fost că nu e posibil”, a scris Diana Buzoianu.

Ea a precizat că Ministerul Mediului nu a avut un rol în organizarea selecției, însă a transmis observații detaliate, conform procedurilor legale. În opinia sa, aceste puncte de vedere nu au cântărit suficient în decizia finală.

„Ar părea că au contat prea puţin pentru consiliul de administraţie al Romsilva datele obiective. Pe scurt: consiliu de administraţie a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod. Eu nu cred că domnul Jean Vişan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile şi a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine”, a declarat Buzoianu.

Declarațiile vin în contextul în care Jean Vişan a fost desemnat oficial în funcția de director general al Romsilva, cu un mandat valabil până în 2029. Acesta a mai ocupat aceeași poziție cu titlu provizoriu, începând din august 2025.

Ministra Mediului susține că rezultatul concursului a fost primit cu satisfacție de o parte din sistem, ceea ce ridică semne de întrebare în privința direcției viitoare a instituției.

„Mai cred că mulți din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de consiliul de administrație Romsilva”, a declarat aceasta.

„Concluzia e simplă: e clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus. Nu mă aștept să fie o misiune ușoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupția din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele și ilegalitățile care pun în pericol pădurile din România”, a scris ea pe Facebook.

(sursa: Mediafax)