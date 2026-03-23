Buzoianu impune reguli dure pentru importurile second-hand

Actul normativ, inițiat împreună cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, introduce reguli clare pentru a preveni utilizarea abuzivă a etichetei de „second-hand” și pentru a proteja sănătatea populației și mediul.

„România nu este groapa de gunoi a nimănui! Deșeurile nu trebuie să intre în țară cu eticheta falsă de produse second-hand și să ajungă apoi abandonate sau arse ilegal. Am văzut în teren consecințele acestui fenomen și am decis să intervenim legislativ. Nicio haină, nicio piesă de mobilier, niciun echipament nu mai intră pe piața românească fără să fie curățat, dezinfectat și certificat de un operator autorizat. Produsele periculoase identificate la frontieră vor fi returnate imediat în țara de origine, pe cheltuiala operatorului, iar introducerea de bunuri uzate cu scop de eliminare devine infracțiune”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor Diana Buzoianu.

În ultimii ani, autoritățile au constatat în mod repetat că pe teritoriul României au intrat produse neconforme sau improprii utilizării, de la haine neigienizate și anvelope uzate, până la echipamente electrice defecte, toate declarate ca fiind destinate reutilizării. În realitate, o parte semnificativă a acestora ajunge să fie abandonată pe câmpuri sau eliminată ilegal, generând riscuri majore pentru mediu și comunități.

Proiectul de act normativ stabilește obligația ca toate produsele second-hand introduse pe piața din România să fie verificate, igienizate și însoțite de documente care atestă conformitatea. În cazul anvelopelor uzate, acestea pot fi comercializate doar dacă respectă standarde tehnice stricte privind siguranța rutieră. Totodată, orice produs periculos identificat în punctele de frontieră sau pe piață este returnat imediat în țara de proveniență.

Un element central al noii reglementări îl reprezintă introducerea unui sistem digital de trasabilitate, SIATD RoSH, prin care fiecare transport de bunuri second-hand este înregistrat și verificat înainte de intrarea în țară. Mecanismul permite monitorizarea în timp real a fluxurilor și intervenția rapidă în cazul suspiciunilor de fraudă sau neconformitate.

Pentru nerespectarea prevederilor, sancțiunile sunt semnificative, incluzând amenzi de până la 100.000 de lei, precum și răspundere penală în situațiile în care faptele întrunesc elementele unei infracțiuni. Actul normativ clarifică, în același timp, că produsele second-hand reale, care respectă toate condițiile legale, pot continua să fie comercializate în România.

Prin această inițiativă, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor consolidează cadrul de control asupra fluxurilor de bunuri uzate și transmite un semnal ferm că protecția mediului și a sănătății cetățenilor reprezintă o prioritate.

(sursa: Mediafax)