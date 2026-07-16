Criză în sistemul sanitar: SANITAS anunță proteste de amploare în spitalele din România

Potrivit organizației sindicale, la proteste vor participa aproximativ 480 de unități medicale din întreaga țară. SANITAS susține că acțiunea nu este îndreptată împotriva pacienților sau a angajatorilor, ci împotriva deciziilor adoptate la nivel guvernamental.

SANITAS acuză lipsa de personal și reducerea beneficiilor

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, a declarat că nemulțumirile angajaților din sănătate s-au acumulat în ultimii ani, iar proiectul noii legi a salarizării unitare reprezintă doar factorul care a declanșat protestele.

„Nu e o grevă clasică împotriva angajatorilor, ci este împotriva politicilor guvernamentale”, a afirmat liderul sindical.

Potrivit acestuia, sistemul public de sănătate se confruntă de mai mulți ani cu blocarea posturilor, reducerea unor drepturi și creșterea presiunii asupra angajaților rămași în activitate.

Pope susține că personalul medical, de la medici până la asistente, infirmieri și îngrijitoare, este afectat de suprasolicitare fizică și psihică.

Printre nemulțumirile sindicaliștilor se numără reducerea unor sporuri, limitarea accesului la indemnizația de hrană și voucherele de vacanță, precum și lipsa angajărilor în sistem.

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Sindicaliștii critică noua lege a salarizării

Federația SANITAS contestă forma actuală a proiectului privind salarizarea unitară, susținând că aceasta ar putea duce la scăderi de venituri pentru numeroși angajați din sănătate.

„Dacă el va rămâne în forma prezentată de Ministerul Muncii, vor avea pierderi de venituri”, a declarat Iulian Pope, precizând că măsurile compensatorii anunțate nu ar elimina, în opinia sindicaliștilor, diminuările salariale.

SANITAS solicită parlamentarilor să nu adopte proiectul de lege în forma actuală și critică o abordare bazată exclusiv pe reducerea deficitului bugetar.

Președintele SANITAS Olt, Roxana Dumitrescu, a declarat că protestele sunt îndreptate în principal către parlamentarii care urmează să dezbată și să voteze pachetul de legi asociat reformelor asumate prin PNRR.

„Nu am așteptări de la Guvernul actual, interimar, demis, cum să îl numim, dar a aduce într-o asemenea extremă lipsa dialogului social cu partenerii sociali mă duce la gândul că nici nu mai știu ce să-i spun copilului meu dacă în România mai este democrație sau nu. Este incredibil să ajungi să pui în pericol viața socială a 1,3 milioane de bugetari fără să te consulți cu partenerii sociali. Noi suntem profesioniști. Noi am fi putut să ajutăm la construirea acestei legi, pentru că am avut un draft paralel”, a spus Dumitrescu.

Liderul sindical a susținut că resursa umană este cea mai mare problemă . Potrivit acesteia, sistemul medical românesc are nevoie de aproximativ 30.000 de angajați pentru a acoperi deficitul actual de personal.

„Nu există nicio țară din Uniunea Europeană care să-și plătească personalul medicosanitar în zilele de sărbători legale sau în weekenduri cu un spor mai mic de 100%. Actualul guvern interimar și, în speță, Ministerul Muncii, (...) încearcă să introducă prin noul proiect al legii salarizării un spor de 10%. Avem țări precum Spania, Belgia sau Olanda care își plătesc personalul medicosanitar în zilele de sărbătoare legală cu un spor de până la 250%. Guvernanții (...) n zilele de sărbători legale stau acasă, împreună cu familia, împreună cu copiii, dar personalul medicosanitar merge la serviciu”, a declarat președintele SANITAS Olt.

Urgențele medicale vor fi asigurate în timpul grevei

Liderul sindical a precizat că pacienții cu urgențe medicale nu vor fi afectați de proteste, însă activitatea pentru cazurile care nu reprezintă urgențe ar putea fi redusă.

„Viața nimănui nu va fi pusă în pericol”, a transmis Pope, precizând că serviciile obligatorii prevăzute de lege vor fi menținute.

Potrivit acestuia, pacienții cronici ar putea fi cei mai afectați în perioada protestelor.

Peste 500 de unități au fost notificate

Federația SANITAS a transmis notificări către 523 de unități sanitare privind declanșarea acțiunilor de protest. Serviciile de ambulanță nu pot participa la grevă, întrucât legislația nu permite acest lucru, iar în alte unități nu există organizații sindicale.

Greva de avertisment este programată pentru 20 iulie, între orele 09:00 și 11:00, iar greva generală ar urma să înceapă pe 28 iulie.

În perioada protestelor vor fi asigurate serviciile medicale esențiale, inclusiv asistența pentru cazurile urgente.