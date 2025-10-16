CFR Călători, pe marginea prăpastiei: 70 de trenuri ar putea fi oprite în următoarele săptămâni

Restanțele acumulate de operatorul de transport de stat depășesc 79 de milioane de lei, sumă care trebuie achitată până la 20 octombrie, pentru a evita oprirea circulației unor trenuri.

Datorii, eșalonări și consecințe

Potrivit notificării, CFR Călători nu a respectat termenii convenției de eșalonare a plăților către CFR SA, ceea ce a afectat inclusiv plata salariilor angajaților companiei care administrează infrastructura feroviară.

În lipsa achitării datoriei, suspendarea circulației trenurilor Regio ar urma să intre în vigoare începând cu 21 octombrie, iar pentru trenurile InterRegio, măsura ar fi aplicată de la 7 noiembrie, până la plata integrală a sumelor restante.

Trenuri afectate și restricții

Deja au fost impuse restricții asupra programării trenurilor suplimentare, iar conform legislației, CFR SA are dreptul să oprească accesul operatorilor feroviari care întârzie plata tarifelor de utilizare a infrastructurii.

În total, ar putea fi suspendate aproximativ 70 de trenuri Regio și InterRegio din rețeaua națională.

Situație cu impact asupra sistemului feroviar

Această situație reprezintă un precedent important pentru funcționarea sistemului feroviar românesc și scoate din nou la iveală problemele financiare majore cu care se confruntă operatorul public de transport feroviar.

Datoriile tot mai mari, lipsa investițiilor și întârzierile în plata tarifelor pun sub semnul întrebării stabilitatea serviciilor de transport feroviar de stat, într-un moment în care pasagerii reclamă deja întârzieri, condiții precare și lipsa trenurilor moderne.