Coca-Cola raportează o creștere a veniturilor în al treilea trimestru

Gigantul băuturilor răcoritoare din Atlanta a raportat pentru perioada iulie-septembrie o creștere a veniturilor organice cu 6%, până la 12,41 miliarde de dolari, în linie cu estimările analiștilor FactSet.

Compania a majorat prețurile cu 6% în trimestrul trei, în timp ce volumul vânzărilor la nivel global a crescut cu 1%.

Pe regiuni, vânzările au rămas stabile în America de Nord și America Latină, au scăzut cu 1% în Asia, dar au crescut cu 4% în Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Coca-Cola Zero Sugar a fost vedeta trimestrului, cu o creștere de 14% a volumului vânzărilor la nivel mondial, în timp ce Cola Dietetică și Coca-Cola Light au avansat cu 2%.

Segmentul băuturilor pe bază de apă, sport, cafea și ceai a crescut cu 3%, iar sucurile și produsele lactate au înregistrat un declin de 3%.

Profitul net al companiei a urcat cu 30%, la 3,69 miliarde de dolari. Ajustat pentru elemente excepționale, câștigul pe acțiune a fost de 82 de cenți, peste estimările analiștilor, care anticipau 78 de cenți.

Tot marți, Cola a anunțat vânzarea unei participații majoritare de 75% în Coca-Cola Beverages Africa către Coca-Cola HBC AG, companie elvețiană care îmbuteliază produsele grupului.

Valoarea tranzacției este de 2,55 miliarde de dolari, iar Coca-Cola va păstra un pachet de 25%.

Coca-Cola Beverages Africa, cea mai mare companie de îmbuteliere de pe continent, operează în 14 țări și asigură 40% din volumul total al produselor Coke în Africa.

Tranzacția este așteptată să se încheie până la finalul anului 2026.

