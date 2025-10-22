Coca-Cola raportează o creștere a veniturilor în al treilea trimestru

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Oct 2025   •   20:15
Coca-Cola a anunțat marți o creștere de 6% a veniturilor organice în trimestrul al treilea al anului, ajungând la 12,41 miliarde de dolari, pe fondul scumpirilor aplicate produselor sale și al vânzărilor solide din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa, potrivit Associated Press.

Gigantul băuturilor răcoritoare din Atlanta a raportat pentru perioada iulie-septembrie o creștere a veniturilor organice cu 6%, până la 12,41 miliarde de dolari, în linie cu estimările analiștilor FactSet.

Compania a majorat prețurile cu 6% în trimestrul trei, în timp ce volumul vânzărilor la nivel global a crescut cu 1%.

Pe regiuni, vânzările au rămas stabile în America de Nord și America Latină, au scăzut cu 1% în Asia, dar au crescut cu 4% în Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Coca-Cola Zero Sugar a fost vedeta trimestrului, cu o creștere de 14% a volumului vânzărilor la nivel mondial, în timp ce Cola Dietetică și Coca-Cola Light au avansat cu 2%.

Segmentul băuturilor pe bază de apă, sport, cafea și ceai a crescut cu 3%, iar sucurile și produsele lactate au înregistrat un declin de 3%.

Profitul net al companiei a urcat cu 30%, la 3,69 miliarde de dolari. Ajustat pentru elemente excepționale, câștigul pe acțiune a fost de 82 de cenți, peste estimările analiștilor, care anticipau 78 de cenți.

Tot marți, Cola a anunțat vânzarea unei participații majoritare de 75% în Coca-Cola Beverages Africa către Coca-Cola HBC AG, companie elvețiană care îmbuteliază produsele grupului.

Valoarea tranzacției este de 2,55 miliarde de dolari, iar Coca-Cola va păstra un pachet de 25%.

Coca-Cola Beverages Africa, cea mai mare companie de îmbuteliere de pe continent, operează în 14 țări și asigură 40% din volumul total al produselor Coke în Africa.

Tranzacția este așteptată să se încheie până la finalul anului 2026.

(sursa: Mediafax)

 

