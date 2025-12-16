România a semnat Convenția de înființare a unei Comisii internaționale

Potrivit unui comunicat de presă transmis de MAE, România a semnat marți Convenția care stabilește înființarea unei Comisii internaționale pentru cererile de despăgubiri ale Ucrainei.

Documentul a fost semnat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Clara-Alexandra Volintiru, responsabilă de relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului.

Semnarea a avut loc marți, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga, organizată de Consiliul Europei și Regatul Țărilor de Jos.



La eveniment au fost prezenți Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, care deține președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Dick Schoof, prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, și Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate.



Secretarul de stat al MAE, Clara-Alexandra Volintiru, a vorbit marți despre „poziția consecventă a României de utilizare a tuturor instrumentelor de drept internațional pentru tragerea la răspundere a celor vinovați pentru agresiunea împotriva Ucrainei.”

Scopul Conferinței diplomatice de la Haga a fost adoptarea și semnarea, completă, a Convenției de înființare a Comisiei internaționale pentru cererile de despăgubiri ale Ucrainei.

Documentul a fost semnat de 34 de state și de Uniunea Europeană.

Comisia internațională pentru cererile de despăgubiri ale Ucrainei reprezintă a doua parte a mecanismului de despăgubire pentru agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Prima parte a mecanismului constă în Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.



Comisia va funcționa ca structură independentă în cadrul Consiliului Europei, cu personalitate juridică internațională.

Aceasta va fi un organism administrativ care va lua decizii privind cererile de despăgubiri pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate prin fapte internaționale ilicite comise de Federația Rusă în sau împotriva Ucrainei.

(sursa: Mediafax)