Conflictul americano-israelian cu Iranul blochează coridoarele aeriene vitale spre Asia

Ostilitățile din Orientul Mijlociu au servit drept un memento neplăcut că regiunea nu este doar esențială pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, ci și un nod vital pentru pasagerii aerieni din întreaga lume, notează The Economist.

În ultimele două decenii, „super-conectorii” Golfului, companiile aeriene Emirates, Etihad și Qatar Airways, au ajutat pasagerii pe distanțe lungi să călătorească între Europa, Asia și Africa. În contextul conflictului, zeci de mii dintre acești pasageri au rămas blocați în ultimele două săptămâni. Eforturile de reluare a serviciilor „limitate” au fost lente.

Pe 16 martie, Emirates a fost nevoită să anuleze zboruri și să redirecționeze unele avioane în zbor, după un atac cu dronă asupra aeroportului din Dubai. Impactul asupra industriei aeriene globale ar putea persista mult după încheierea războiului.



Orientul Mijlociu a ajuns să joace un rol central în aviație

Înainte de conflict, IATA, o organizație profesională, estima că regiunea va aduce 17% din profitul net de 41 miliarde $ preconizat pentru industria globală a aviației în 2026. Emirates este cel mai mare transportator internațional din lume și totodată cel mai profitabil. Împreună cu partenerul său de zboruri pe distanțe scurte, FlyDubai, compania a plasat comenzi mari pentru avioane la Airshow-ul din Dubai din noiembrie, la fel ca Etihad, mizând pe o creștere continuă.

Aceste perspective sunt acum amenințate. Dezvoltarea Dubaiului ca destinație turistică și de afaceri înseamnă că aproximativ jumătate dintre pasagerii Emirates au ca destinație finală orașul. Pasagerii conectați, care petrec doar câteva ore în aeroporturile din Golf, s-ar putea întoarce după încheierea războiului, atrași poate de reduceri considerabile. Însă traficul turistic va fi mai greu de recuperat.

Transportatorii din Golf nu sunt singurii afectați de conflict

Alte companii aeriene care tranzitează zona trebuie acum să-și modifice rutele. Transportatorii europeni care zboară către sudul Asiei au fost nevoiți să evite spațiul aerian rus după începutul războiului din Ucraina în 2022; tranzitarea Orientului Mijlociu devenise o alternativă populară. Ocolirea unei noi zone de conflict adaugă timp suplimentar și crește consumul de combustibil.

Iar prețul combustibilului devine considerabil mai ridicat. Prețul petrolului brut este în prezent în jur de 100 $ pe baril, comparativ cu aproximativ 70 $ înainte de izbucnirea conflictului. Impactul este însă și mai sever pentru companiile aeriene.

Diferența de preț dintre combustibilul pentru avioane și petrolul brut, cunoscută sub numele de „crack spread”, a crescut considerabil. Acest lucru se datorează, parțial, faptului că 20% din combustibilul pentru avioane al lumii trece prin Strâmtoarea Hormuz, unde transportul este aproape blocat, notează James Noel-Beswick de la Sparta Commodities, furnizor de date. Prețurile s-au dublat de la începutul conflictului, ajungând la aproximativ 190 de dolari pe baril.

Impactul va fi inegal. Pentru transportatorii low-cost, combustibilul reprezintă aproape 35% din costuri, comparativ cu aproximativ 20% pentru companiile aeriene tradiționale. Nivelul de protecție variază și el. Unele companii, precum Ryanair, IAG și Qantas, sunt bine acoperite împotriva creșterii prețurilor pe termen scurt, diminuând impactul.

Oportunități pentru unele companii

În schimb, marile companii americane nu sunt, considerând că acoperirea împotriva fluctuațiilor este complicată și costisitoare (deși Delta Air Lines deține o rafinărie, ceea ce va ajuta). Dacă prețurile combustibilului rămân ridicate pe parcursul anului, pierderile ar putea ajunge la zeci de miliarde de dolari, potrivit Deutsche Bank. Ca răspuns la scumpirea combustibilului, unele companii încep să anuleze zboruri. Air New Zealand va elimina aproximativ 1.100 de zboruri între prezent și începutul lunii mai.

Cu transportatorii din Golf opriți și alții care anulează zboruri, tarifele au crescut. British Airways, parte din IAG, a adăugat deja zboruri suplimentare către Singapore și Bangkok. Lufthansa a raportat o creștere de 60% a rezervărilor pentru zboruri către Asia în martie.

Cererea pentru călătoriile aeriene va fi afectată pe termen scurt, mai ales dacă prețurile ridicate la energie vor încetini creșterea economică. Însă, istoric vorbind, cererea a revenit rapid după perturbări. Între timp, rivalii companiilor din Golf se bucură de șansa de a câștiga unii dintre clienții acestora.

(sursa: Mediafax)