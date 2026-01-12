Crește vârsta de pensionare pentru MApN, MAI și SRI: „Nu mai pleacă nimeni acasă la 48 de ani”

Oficialul a precizat că un proiect de lege în acest sens este în lucru și va fi finalizat până săptămâna viitoare. Noile reguli vor viza inclusiv personalul din structuri precum SRI și SPP.

Întrebat dacă vârsta de pensionare ar putea ajunge la 65 de ani, ministrul a răspuns că sunt analizate mai multe variante.

„Se fac simulări. Poate nu până la 65 de ani. Poate până la 60, poate până la 55. Dar astăzi este până la 48”, a declarat Radu Miruță.

De ce se schimbă regulile

Creșterea vârstei de pensionare face parte dintr-un compromis politic în cadrul pachetului de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Guvernul își propune să reducă cu 10% cheltuielile salariale la nivelul administrației centrale, fără să afecteze direct salariile de bază.

În cazul structurilor din Apărare și Ordine Publică, situația este una specială, a explicat ministrul.

„Avem 600 de kilometri de graniță cu o țară aflată în război. Nu poți spune pur și simplu că reduci armata. De aceea, soluția găsită de coaliție este să nu se taie salarii și nici personal, ci să se contribuie la efortul bugetar prin creșterea vârstei de pensionare”, a spus Miruță.

Guvernul își asumă răspunderea

Guvernul pregătește, pentru săptămâna viitoare, un pachet amplu de măsuri care va fi adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament, într-o sesiune extraordinară.

Acesta va include reducerea cu 10% a fondului de salarii din administrația centrală, dar și interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public.

„Nu se taie salariile de bază. Fiecare ordonator principal de credite are obligația să reorganizeze instituția pe care o conduce astfel încât să reducă bugetul cu 10%. Asta poate însemna tăiere de sporuri, prime sau chiar disponibilizări. Cum se face, pe ce criterii, este responsabilitatea fiecărui ministru”, a explicat ministrul Apărării.

Potrivit acestuia, pachetul de măsuri ar urma să fie adoptat de Guvern joi, pentru ca Ministerul Finanțelor să poată stabili, ulterior, limitele bugetare pentru fiecare instituție.

Modificarea vârstei de pensionare în structurile de forță este una dintre cele mai sensibile componente ale reformei și ar putea avea un impact major asupra sistemului de apărare și ordine publică în anii următori.