Diferenta dintre medic specialist și medic primar: De ce consultația la medicul primar costă, de regulă, mai mult

În România, titlul de medic primar nu reprezintă o specializare diferită, ci un grad profesional superior, obținut după ani de experiență, formare și un examen național.

Atunci când își fac o programare, pacienții se întreabă adesea dacă merită să plătească mai mult pentru o consultație la un medic primar sau dacă un medic specialist oferă aceleași servicii. Răspunsul depinde de complexitatea cazului, însă diferențele dintre cele două grade profesionale sunt clar reglementate de legislația românească.

Ce este medicul specialist

Un medic specialist este medicul care a absolvit Facultatea de Medicină, a promovat examenul național de rezidențiat și a finalizat pregătirea într-o anumită specialitate medicală.

Pregătirea în rezidențiat durează, în funcție de specialitate, între 4 și 6 ani. La final, medicul susține examenul de specialist, iar după promovare primește dreptul de liberă practică în specialitatea respectivă.

De exemplu, poate deveni:

medic specialist cardiologie;

medic specialist ortopedie;

medic specialist neurologie;

medic specialist ginecologie;

medic specialist ORL.

Din acel moment poate consulta pacienți, pune diagnostice, prescrie tratamente și efectua procedurile permise de specialitatea sa.

Ce este medicul primar

Titlul de medic primar reprezintă cel mai înalt grad profesional pe care îl poate obține un medic în România.

Acesta nu înseamnă o altă specializare, ci faptul că medicul are experiență suplimentară și a trecut printr-o nouă etapă de evaluare profesională.

Potrivit legislației, un medic specialist poate deveni medic primar numai după:

minimum cinci ani de practică ca medic specialist;

îndeplinirea condițiilor de vechime și pregătire profesională;

promovarea examenului național de medic primar, organizat de Ministerul Sănătății.

Prin urmare, un medic primar are, de regulă, cel puțin 10-12 ani de pregătire și experiență profesională după absolvirea facultății.

Ce diferențe există între medicul specialist și medicul primar

Din punct de vedere legal, atât medicul specialist, cât și medicul primar pot:

consulta pacienți;

pune diagnostice;

recomanda investigații;

prescrie tratamente;

efectua intervenții și proceduri pentru care sunt autorizați.

Pacientul poate primi aceeași rețetă sau aceeași recomandare medicală indiferent de gradul profesional al medicului.

Diferența apare în principal la nivelul experienței profesionale.

În general, medicii primari:

au gestionat un număr mult mai mare de cazuri;

întâlnesc frecvent patologii complexe;

coordonează echipe medicale;

formează medici rezidenți și specialiști;

desfășoară activitate universitară sau de cercetare.

Aceste aspecte nu înseamnă însă că un medic specialist este mai puțin competent. Mulți medici specialiști sunt foarte bine pregătiți și utilizează cele mai noi tehnici și ghiduri medicale.

De ce consultația la medicul primar este mai scumpă

În majoritatea clinicilor private, consultația la un medic primar costă mai mult decât la un medic specialist.

Există mai multe explicații.

1. Experiența profesională

Principalul motiv este experiența acumulată.

Un medic primar are, în mod obișnuit, mulți ani de activitate clinică și un număr foarte mare de pacienți tratați.

În medicină, experiența contează în special în cazurile dificile, în care diagnosticul nu este evident sau pacientul are mai multe boli asociate.

2. Examenul de medic primar

Titlul de medic primar nu este acordat automat după trecerea timpului.

El presupune promovarea unui nou examen național și demonstrarea unui nivel profesional superior.

Acesta este unul dintre motivele pentru care gradul profesional este recunoscut inclusiv în sistemul de salarizare din spitalele publice.

3. Cazurile complexe

Foarte multe clinici trimit cazurile complicate către medicii primari.

Aceștia sunt solicitați pentru:

diagnostice dificile;

a doua opinie medicală;

boli rare;

complicații;

decizia terapeutică înaintea unor intervenții importante.

4. Activitatea universitară și de cercetare

Mulți medici primari sunt și:

profesori universitari;

conferențiari;

coordonatori de rezidențiat;

autori de lucrări științifice.

Acest nivel profesional este reflectat și în onorariile practicate în sistemul privat.

Contează întotdeauna gradul profesional?

Nu neapărat.

Există numeroase situații în care un medic specialist oferă exact aceeași calitate a actului medical.

De exemplu:

pentru controale de rutină;

monitorizarea unei boli deja diagnosticate;

consultații obișnuite;

afecțiuni frecvente.

În schimb, pentru un diagnostic dificil sau pentru o decizie terapeutică importantă, mulți pacienți aleg să solicite opinia unui medic primar.

Consultațiile decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate

În sistemul public sau în clinicile care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pacientul nu plătește diferențiat consultația doar pentru că este efectuată de un medic specialist sau de un medic primar, dacă serviciul este decontat și există bilet de trimitere.

Diferențele de tarif sunt întâlnite în principal în sistemul medical privat, unde fiecare clinică își stabilește propria grilă de prețuri.

Cum alegi medicul potrivit

Specialiștii spun că gradul profesional este important, dar nu ar trebui să fie singurul criteriu de alegere.

La fel de relevante sunt:

experiența în afecțiunea de care suferă pacientul;

recomandările altor pacienți;

comunicarea medic–pacient;

actualizarea permanentă a cunoștințelor medicale;

dotările clinicii și timpul acordat consultației.

În multe situații, un medic specialist cu experiență într-un anumit domeniu poate fi alegerea ideală, în timp ce pentru cazurile complexe sau pentru o a doua opinie, consultul unui medic primar poate aduce un plus de expertiză.

Diferența dintre medicul specialist și medicul primar nu constă în dreptul de a trata pacienți, ci în gradul profesional și experiența acumulată. Titlul de medic primar se obține doar după ani de practică și promovarea unui examen național, iar acesta este principalul motiv pentru care consultațiile sale sunt, de regulă, mai costisitoare în clinicile private. Pentru pacient, alegerea nu trebuie făcută exclusiv în funcție de preț sau de titulatură, ci în raport cu complexitatea problemei medicale și cu experiența medicului în tratarea afecțiunii respective.