x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Directorul Apelor Române, Sorin Lucaci, a fost demis de ministrul Mediului

Directorul Apelor Române, Sorin Lucaci, a fost demis de ministrul Mediului

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   21:29
Directorul Apelor Române, Sorin Lucaci, a fost demis de ministrul Mediului
Sursa foto: Mediafax/Sorin Lucaci

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci, în urma eșecului proiectelor de infrastructură de apărare împotriva inundațiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

"Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în această instituție. Este nevoie de experiență reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuși la riscul unor inundații. Asta vom face pe mai departe.

Am luat astăzi decizia de a-l demite pe Directorul Administrației Naționale „Apele Române”, domnul Sorin Lucaci.

România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor.Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană.

Dar povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apele Române. Vom munci ca în această perioadă instituția să fie eficientizată. În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziție care va avea un mandat de transparentizare și reorganizare", a transmis Diana Buzoianu.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: apele romăne demitere director
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri