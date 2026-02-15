Excelență medicală: Trei transplanturi de cord, în mai puțin de o lună, la Târgu Mureș

"Suntem foarte bucuroşi că în mai puţin de două luni am reuşit să efectuăm trei transplanturi şi acest lucru este unul foarte bun, pentru că fiecare transplant înseamnă vieţi salvate (...). Donatorul a fost o persoană de sex feminin, în vârstă de 37 de ani, din judeţul Iaşi, care, din păcate, a avut un o afecţiune vasculară care a determinat moartea cerebrală. Aşa cum spuneam, ne bucurăm că am reuşit să facem într-un timp scurt trei transplanturi (...). Receptorul este un pacient în vârstă de 51 de ani din judeţul Maramureş, care este pe lista de aşteptare de mai bine de un an, un pacient aflat într-o stare avansată de insuficienţă ce cardiacă", a declarat presei şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din IUBCvT Târgu Mureş, doctorul Horaţiu Suciu.



Doctorul Suciu a ţinut să mulţumească familiei donatorului, precum şi echipelor medicale care au contribuit la prelevarea de organe şi la transportul acestora în siguranţă.



"Vreau să adresez mulţumiri echipelor care s-au deplasat pentru prelevarea acestor organe, echipelor de la spitalul din Iaşi care au îngrijit donatorul într-un mod exemplar şi, bineînţeles, familiei îndurerate, care a găsit puterea ca în aceste momente dificile, a pierderii cuiva drag, să aibă puterea de a trece peste această durere pentru a-şi da acordul pentru prelevarea organelor care, de fiecare dată, înseamnă vieţi salvate. A fost o prelevare multiplă, s-au prelevat atât inima, cât şi ficatul, cei doi plămâni, cei doi rinichi, deci o prelevare multi-organ, cu echipe care au venit din Bucureşti, din Târgu Mureş şi din Iaşi. A fost un tur de forţă, ca de obicei când este transplant. Echipele au reuşit să ducă la bun sfârşit această misiune de prelevare şi este un lucru extraordinar că aceste lucruri se pot face în România. Ideea ar fi să facem cât mai multe astfel de intervenţii, fiindcă sunt foarte mulţi pacienţi pe liste, nu mă refer doar la inimă, mă refer la ficat, la plămâni, nu mai spun la rinichi", a afirmat doctorul Suciu.



Transplantul de cord de la Târgu Mureş a durat cinci ore, dr. Horaţiu Suciu precizând că echipa IUBCvT este pregătită non-stop pentru astfel de intervenţii.



"Mulţumim tuturor celor care au contribuit, SMURD, medicii care s-au deplasat, toţi cei care au făcut posibil acest lucru pentru a lua parte la un transplant. Înseamnă mai mult decât o intervenţie, înseamnă o stare de spirit la care trebuie să racordeze toţi cei care participă", a mai afirmat el.



Începând din data de 19 ianuarie, în România au fost realizate patru transplanturi de cord, trei la IUBCvT Târgu Mureş şi unul la Bucureşti, scrie AGERPRES