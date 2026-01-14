x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Ian 2026   •   19:39
FACIAS cere DSP Dolj verificări urgente la clinica privată din Craiova unde un nou-născut a murit la 48 de ore de la naștere

O nouă tragedie care ridică suspiciuni grave de malpraxis medical. Cei responsabili trebuie să plătească! Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Direcția de Sănătate Publică Dolj și a solicitat să dispună de îndată o anchetă la nivelul clinicii private MaDonna Maria din Craiova, în urma decesului unui nou-născut, produs pe 12 ianuarie 2026, la doar două zile de la naștere. FACIAS a solicitat DPS Dolj să verifice dacă este respectat regimul juridic și administrativ în care funcționează unitatea medicală.

Conform datelor făcute publice de familie, în primele ore după naștere, nou-născutului i-au fost recoltate analize medicale, ale căror rezultate ar fi indicat o valoare crescută a proteinei C reactive, posibil asociată unui proces inflamator sau infecțios. Familia susține că nu a fost informată cu privire la diagnostic, tratament sau evoluția stării de sănătate a copilului, fiind menționată doar, în termeni generali, posibilitatea administrării unei medicații, fără detalii concrete. 

În dimineața zilei următoare, familia a fost informată că nou-născutul se afla în manevre de resuscitare, acestea fiind efectuate timp de aproximativ o oră. Potrivit declarațiilor părinților, aceștia nu au fost anunțați anterior sau pe parcursul desfășurării acestor intervenții și nu li s-au oferit explicații cu privire la cauza decesului, nici ulterior acestuia.

Având în vedere gravitatea faptelor semnalate și atribuțiile legale ale Direcției de Sănătate Publică Dolj, FACIAS solicită declanșarea de urgență a unor verificări care să stabilească dacă unitatea medicală MaDonna Maria, aparținând SC EiffelMed SRL, deținea la momentul producerii evenimentului o autorizație de funcționare valabilă și toate avizele prevăzute de lege pentru desfășurarea activităților medicale specifice. 

Totodată, FACIAS cere verificarea respectării protocoalelor clinice și a procedurilor medicale aplicabile în cazul monitorizării și tratării nou-născuților. FACIAS solicită, de asemenea, ca Direcția de Sănătate Publică Dolj să clarifice public data și concluziile ultimelor controale efectuate la această unitate medicală, eventualele nereguli constatate și măsurile dispuse. 

Demersul face parte din campania națională derulată de FACIAS pentru reforma procedurii în care sunt investigate și soluționate cazurile de malpraxis medical în România, campanie care vizează atât răspunderea medicală, cât și responsabilitatea instituțiilor de control.

