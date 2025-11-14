Primele concluzii preliminare după moartea fetiței de 2 ani la stomatolog

Conform concluziilor preliminare emise în urma autopsiei medico-legale, decesul fetiței a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Tragedia a avut loc joi, când fetița aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru o procedură medicală ce presupunea administrarea unei anestezii a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției. La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală IN REM cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă. Pe 14 noiembrie 2025, cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Vătămări și Ucideri din Culpă și vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanțul cauzal ce a culminat cu decesul fetiței de 2 ani.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București precizează că, în funcție de evoluția anchetei și de elementele de interes public, va reveni cu informații suplimentare.

(sursa: Mediafax)