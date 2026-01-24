Colonelul George Marinescu avansat general de brigadă în retragere: recunoaștere pentru cariera medicală și militară de excepție

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Ian 2026   •   13:25
Colonelul (r) dr. George Marinescu, medic primar Medicină Nucleară la Spitalul Militar Central Dr. Carol Davila, avansat general de brigadă cu o stea prin decret prezidențial. Merite medicale și militare excepționale în Armata României: Medicină Nucleară, Radiologie și cercetare de top.

Prin decret al Președintelui României, colonelul (r) dr. George Marinescu a fost avansat la gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere. Distincția onorează o carieră militară și medicală marcată de profesionalism, loialitate și devotament față de valorile Armatei României.

Medic primar în Medicină Nucleară, cu specializare secundară în Radiologie și Imagistică Medicală, doctor în Științe Medicale, generalul de brigadă (r) Marinescu a condus Secția de Medicină Nucleară din Spitalul Clinic de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”. Parcursul său combină expertiza clinică cu research-ul științific și munca în echipă.

A impulsionat dezvoltarea imagisticii medicale în România, semnând numeroase lucrări în reviste de specialitate și prezentări la congrese naționale și internaționale. Implicat în pregătirea rezidenților, a promovat standarde înalte în practica medicală și militară.

Avansarea la gradul de general de brigadă (r) validează meritele în slujba țării, subliniind o cultură instituțională bazată pe profesionalism, responsabilitate și respect pentru misiunea medicală și militară, potrivit stiri pe surse.

