Decizie majoră: Peste 5.000 de români primesc până la șase salarii de la stat

Până acum, legea prevedea maxim 5 salarii medii brute pe salariat, exclusiv în cazul insolvenței. Prin noul act normativ, plafoanele garantate cresc semnificativ pentru operatorii economici de interes strategic.

În cazul insolvenței, fiecare salariat poate primi până la 12 salarii medii brute pe economie.

În cazul concordatului preventiv, plafonul este de până la 6 salarii medii brute. Legea se extinde astfel și la procedura concordatului preventiv, care până acum nu era acoperită.

Legea definește operatorul economic de interes strategic ca fiind compania a cărei activitate este esențială pentru apărarea națională, securitatea economică, energetică, alimentară sau socială a statului. Lista acestor operatori va fi stabilită prin hotărâre de Guvern.

Printre companiile vizate direct se numără Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București, cu peste 5.000 de angajați în total.

Ministrul Muncii: „Nimeni nu trebuie să rămână fără veniturile câștigate prin muncă cinstită"

„Prin această ordonanță, întărim protecția salariaților și le oferim siguranța că statul este de partea lor", a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Acesta a subliniat că măsura vizează prevenirea conflictelor de muncă și reducerea riscului de excluziune socială în comunitățile dependente de aceste companii.

(sursa: Mediafax)