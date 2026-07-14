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Lidl retrage de urgență o înghețată din toate magazinele. Contravaloarea este returnată chiar și fără bon

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   19:00
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Lidl retrage de urgență o înghețată din toate magazinele. Contravaloarea este returnată chiar și fără bon
Înghețată retrasă de la raft din motive de siguranță

Un lot de înghețată Gelatelli în stil Dubai a fost retras de urgență din toate magazinele, după ce autoritățile sanitare de la ANSVSA au descoperit că produsul poate conține nuci caju nedeclarate, un ingredient periculos pentru persoanele care suferă de alergii.

ANSVSA a anunțat rechemarea unui produs de înghețată Gelatelli, vândut în magazinele Lidl din România. Furnizorul Motido GmbH & Co. KG recheamă produsul din cauza posibilei prezențe a nucilor caju.

Este vorba despre înghețata Gelatelli cu sos de cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic, ambalaj de 500 ml. Lotul vizat este D2W48J25R1, cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027, potrivit anunțului ANSVSA.

Persoanele alergice la caju sunt rugate să nu consume înghețata din acest lot. Riscul reacțiilor alergice nu poate fi exclus, potrivit informațiilor transmise de autoritate. Pentru consumatorii fără alergie la nuci caju, produsul rămâne sigur pentru consum.

Lidl România a retras deja produsul de la vânzare din toate magazinele rețelei. Clienții pot returna înghețata în orice magazin Lidl, indiferent de locul cumpărării. Contravaloarea va fi rambursată integral, chiar și fără prezentarea bonului fiscal.

Rechemarea vizează exclusiv lotul menționat, celelalte produse Gelatelli nefiind afectate de această măsură.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: ingheţată lidl rechemare
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