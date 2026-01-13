Cât vor costa legumele românești după Mercosur

Agricultorii români spun că semnarea acestui acord este începutul sfârșitului pentru agricultura românească și că, dintre toate țările semnatare ale acordului, România este cea mai vulnerabilă.

Semnarea Acordului Mercosur a lovit puternic în agricultorii români, care acuză faptul că nu au fost consultați, ci doar puși în fața faptului împlinit.

Producătorii români consideră că Acordul Mercosur este începutul sfârșitului pentru agricultura românească.

De altfel, aceasta este ideea generală în toate statele europene. Toți fermierii din Europa, care au protestat masiv împotriva Acordului Mercosur, au reproșat Comisiei Europene faptul că vor avea o concurență neloială și că produsele extrem de ieftine care vor inunda piețele europene din America de Sud vor elimina, încet, dar sigur, produsele europene. Punerea în aplicare a acordului este, de fapt, semnarea certificatului de deces pentru agricultura europeană.

Fermierii europeni spun că produsele din America de Sud vor fi importate cu o sumă modică (roșiile, de exemplu, cu 1,5 lei kilogramul, în condițiile în care doar în România, costul de producție se situează între 40 și 60 de eurocenți – Mercosur va impune 30 – maximum 40 de eurocenți, ceea ce înseamnă, de fapt, concurență neloială).

Agricultorii români spun că președintele Nicușor Dan nu i-a consultat: „Președintele nostru a votat fără a se întruni cu niciun reprezentant al fermierilor, Organizația Interprofesională a producătorilor Agricoli de Legume și Fructe nu a fost chemată la negocieri. (…) Președintele nu s-a întâlnit cu noi, nu știu cu cine s-a întâlnit”, a declarat un reprezentant al fermierilor români pentru stiridiaspora.ro.

Kelemen Hunor a acuzat, de asemenea, lipsa de transparență a semnării acordului: „Nu am discutat în coaliție despre asta”, a declarat acesta pentru G4Media.

Fermierii români anticipează o calitate mai slabă a legumelor și fructelor aduse de peste ocean și o atitudine permisivă a cumpărătorilor, care vor fi seduși de prețul mic, în detrimentul calității produselor.

De cealaltă parte, semnatarii acordului susțin că au votat în favoarea acestuia doar după negocieri ce au introdus elemente suplimentare de securitate, în favoarea agricultorilor europeni, implicit și a celor români.

Pentru context, acordul de liber-schimb între UE și blocul Mercosur elimină tarifele pentru 91 – 92% din bunurile comerciale între părți, după o perioadă tranzitorie de până la 15 ani.

Pentru produsele agricole, acordul introduce contingente tarifare pentru anumite mărfuri sensibile – de exemplu 99.000 de tone de carne de vită și 180.000 de tone de carne de pui cu acces preferențial.

Semnatarii Acordului argumentează că eliminarea tarifelor va ușura exporturile românești de produse agricole și agroalimentare către piața Mercosur, unde, până acum, tarifele de până la 55% închideau, practic, accesul.

De asemenea, ei mai spun că, prin semnarea acordului, 15 produse românești cu denumire geografică (vinurile de Cotnari, magiunul de Topoloveni, telemeaua de Ibănești, etc…) vor fi protejate împotriva imitațiilor.

Asociația LAPAR (Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România) consideră, însă, că România este una dintre cele mai vulnerabile țări UE la acest acord, pentru că aici există un număr mare de ferme mici, productivitatea este relativ scăzută, iar dependența de locuri de muncă în mediul rural este mare.

(sursa: Mediafax)