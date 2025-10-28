Tragedie la Spitalul Județean Buzău: „Tot aștept să-mi spună că nu e adevărat!” – Ultimele mesaje ale medicului Ștefania Szabo, găsită moartă în spital

Dimineața zilei de luni a adus o veste cutremurătoare pentru personalul medical din Buzău. Medicul Ștefania Szabo, una dintre cele mai respectate figuri ale Spitalului Județean de Urgență, a fost găsită fără suflare în camera de gardă. Colegii au descoperit tragedia în jurul orei 06.00, cu două ore înainte ca aceasta să iasă din tură.

Medicul a fost descoperit de o colegă, de o asistentă medicală de pe secția de Chirurgie în biroul ei. Telefonul directoarei medicale suna destul de mult, iar asistenta s-a gândit să intre și atunci a făcut descoperirea șocantă. Au fost anunțați polițiștii care au venit la fața locului.

Contactată de DC News, Oana Gheorghiu, farmacistă și una dintre cele mai apropiate prietene ale Ștefaniei, a vorbit cu durere despre pierderea neașteptată a acesteia.

„Am rămas blocată când am aflat vestea, sunt șocată. Tot aștept să-mi spună cineva că nu este adevărat. Ștefania era un om extraordinar – bună, caldă și dedicată. Vorbeam aproape zilnic. Nu-mi vine să cred că nu mai este”, a mărturisit Oana.

Presiunea de la spital și stresul profesional

Deși era mereu zâmbitoare și puternică, Ștefania resimțea presiunea enormă a sistemului medical. Prietena sa povestește că, uneori, medicul își exprima oboseala și dezamăgirea în fața tensiunilor din spital.

„Uneori îmi spunea că nu e bine din cauza spitalului. Era afectată de răutățile de pe Facebook sau din interiorul unității. Muncea enorm, își petrecea aproape tot timpul acolo. Eu o încurajam mereu să treacă peste, să nu pună totul la suflet. Era o profesionistă desăvârșită, făcea totul cu pasiune”, a explicat Oana Gheorghiu.

Planuri neîmplinite și ultimele mesaje

Pe lângă stresul de la serviciu, Ștefania traversa și o perioadă personală dificilă, însă părea că începe să își revină. Cu doar o seară înainte de tragedie, cele două prietene schimbaseră mesaje legate de o caravană medicală pe care o pregăteau împreună.

„Chiar aseară am vorbit cu ea. Discutam despre următoarea caravană, programată pentru 15 sau 22 noiembrie. Mi-a spus că pe 22 este de gardă. Nu părea deloc tulburată, nu a spus nimic care să ne îngrijoreze. Era calmă, optimistă”, a povestit Oana.

Ștefania nu avea probleme de sănătate cunoscute. Lua doar suplimente obișnuite, specifice femeilor, pentru păr și piele.

Un medic dedicat și o viață de sacrificiu

Prietenii și colegii descriu-o pe Ștefania Szabo drept o profesionistă devotată, care și-a dedicat viața spitalului.

„Muncea enorm. Avea gărzi multe, mânca pe fugă, era mereu pe fugă între pacienți și operații. Chiar duminică vorbeam cu ea, era acasă, se relaxa, se ocupa de căței – îi iubea nespus. Nimic nu prevestea tragedia. Sunt complet șocată, nu pot să cred. A fost un om minunat, un suflet bun și un medic excepțional”, a spus printre lacrimi Oana Gheorghiu.

Colegii au ieșit să se reculeagă în fața Spitalului din Buzău și spun că doctorița era în burnout, dar nu avea timp pentru ea.

„Trag un semnal de alarmă și vă rog din inimă să înțelegeți lucrul ăsta. E foarte important să găsim noi metode să ne apărăm de burnout. E foarte important să înțelegem când nu mai putem, să mergem la medicul de medicina muncii și să spunem lucrul ăsta. Eu nu mai pot. Mă simt obosit. Vin la serviciu și numai când vin la serviciu îmi crește tensiunea. Depinde și de noi să realizăm care ne sunt limitele”, spune o colegă a doctoriței decedate.

Medicii trag un semnal de alarmă

Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului de Urgență Buzău, a vorbit cu ochii în lacrimi despre Ștefania Szabo și a spus că medicii sunt supuși unei presiuni la care puțini reușesc să facă față.

„Pot să vă spun, aşa cum aţi observat şi ieri la conferinţă, că totul era normal. Sunt cei de la poliţie şi cei de la ITM în cadrul spitalului. Era în timpul activităţii azi-noapte, era de gardă, avea să iasă la 8 dimineaţa, în această dimineață. (...) Doamna doctor era unul dintre medicii care avea minim șapte gărzi pe lună, plus activitate pe secţie, plus activitate medicală, fiecare zi era intercalată. (...) Ultimul consult unde a fost prezentă, a fost pe la ora 00 azi-noapte, apoi a urcat la camera de gardă. Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim", a declarat Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, pentru Observator.

Nimeni nu ştie deocamdată cauza exactă a morţii, dar colegii doctoriţei trag un semnal de alarmă.

"O gardă începe la ora 14 și se termină a doua zi dimineață la 8. Însă această gardă e prelungită înainte de programul normal al medicului de 7 ore și după finalul gărzii iarăși de programul lui de 7 ore. Poate fi vorba de un fenomen de burnout pe care medicii și asistenții nu știu încă să-l identifice", a explicat Grațiela Constantin, lider de sindicat.

Ancheta autorităților este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului. Procurorii de la Parchetul Tribunalului Buzău au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în acest caz.