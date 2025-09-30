Metrorex: Utilajul Sfânta Ana a finalizat al doilea tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa

Pe 18 august, primul segment al traseului a fost finalizat de TBM Sfânta Maria, care a străpuns peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa.

„Utilajul de foraj Sfânta Ana a început execuția tunelului între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, spre direcția 1 Mai, pe 28 mai 2025. Utilajul are o lungime de 105 metri, cântărește aproximativ 600 de tone, iar scutul de foraj are un diametru de aproximativ 6,60 metri”, se arată în comunicatul emis.

Tunelul realizat de utilajul „Sfânta Ana” are 900 de metri, fiind construit din 600 de inele.

„Cele două utilaje gigant, TBM Sfânta Maria și TBM Sfânta Ana, își vor continua drumul subteran, după o etapă tehnică obligatorie de mentenanță, urmând să excaveze tunelul, cu lungime totală de 6,6 km, pe care se vor construi cele șase stații și șase interstații ale aliniamentului Magistralei 6, Secțiunea SUD, 1 Mai – Tokyo”.

„Ne bucurăm că cele două utilaje de foraj țin pasul cu planificarea prevăzută pentru realizarea structurii de rezistență pentru Secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou. Așa cum cele două nume ocrotitoare pe care le poartă, Sfânta Maria și Sfânta Ana, se însoțesc mereu în conlucrarea spirituală, cele două utilaje TBM lucrează susținut împreună pentru a îndeplini obiectivele noastre de extindere a rețelei de metrou. Acest proiect major de infrastructură urbană oferă satisfacții pe măsura efortului depus pentru îndeplinirea lui și ne dorim ca și de acum înainte să putem raporta cifre de progres eficiente, iar realizările din teren să fie constant conforme cu planificările contractuale. Cu dorința expresă ca ritmul lucrărilor să avanseze ca și până acum, le reamintim călătorilor că ne preocupăm continuu să le oferim condiții îmbunătățite semnificativ de transport public, pentru un viitor sustenabil și pentru un grad crescut de mobilitate a populației”, afirmă Mariana Miclăuș, director general Metrorex.

„Împreună cu Constructorul desemnat pentru execuția contractului „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare și execuție structură de rezistență stații, galerii și tuneluri. Lotul 1. – 1 Mai-Tokyo”, Asocierea ALSIM ALARKO - MAKYOL, și cu Supervizorul proiectului, Asocierea PADECO Co., Ltd. – ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL Co., Ltd. – METROUL S.A., METROREX S.A marchează astăzi încă o etapă îndeplinită pentru Secțiunea SUD, într-un proiect important implementat prin finanțare de la bugetul de stat și din fonduri externe”, potrivit comunicatului.

Proiectul Magistrala 6-1 Mai-Otopeni, legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Henri Coandă este de utilitate publică și interes național, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările ulterioare, și urmărește asigurarea mobilității persoanelor prin dezvoltarea rețelei de transport trans-european.

(sursa: Mediafax)