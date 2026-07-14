Scandalul lefurilor de la metrou: Recordurile salariale din subteran care depășesc 4.000 de euro

Salariile angajaților de la Metrorex au ajuns în centrul unei dispute între directorul general al companiei, Mariana Miclăuș, și directorul financiar, Ioana Diaconu.

În discuție se află limita potrivit căreia veniturile angajaților nu ar trebui să depășească 80% din indemnizația directorului general. Totuși, există sute de angajați care ajung peste acest prag în anumite luni, datorită orelor suplimentare și muncii prestate în zilele libere.

Directorul general al Metrorex are un venit limitat la patru salarii brute pe ramură, ceea ce înseamnă aproximativ 26.000 de lei net pe lună. Astfel, 80% din această sumă reprezintă 20.800 de lei, adică aproximativ 3.968 de euro.

În aceste condiții, apare întrebarea cine poate încasa mai mult decât acest plafon, în condițiile în care directorii adjuncți au salarii cuprinse între aproximativ 19.000 și 20.000 de lei.

Președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a declarat pentru clubferoviar.ro că veniturile mai mari sunt obținute de angajații care lucrează în subteran.

„Toate funcțiile din subteran (dispeceri, operatori, maiștri etc). Oamenii sunt chemați la muncă în zile libere și, evident, trebuie plătiți în plus. Numărul celor care realizează aceste venituri sau chiar mai mari diferă de la lună la lună”, a spus acesta.

Liderul sindical a explicat că în lunile cu multe zile de sărbătoare legală numărul angajaților care depășesc pragul de 80% din salariul directorului general crește destul de mult.

„În decembrie au fost 780 de persoane, în ianuarie 900, în februarie 200, în aprilie 800, iar în iunie 230”, a declarat Marian Artimon.

Potrivit lui Marian Artimon, și la CFR Călători există angajați care câștigă un salariu mai mare decât directorul general Traian Preoteasa.

Oficial, doar șapte directori de sucursale regionale s-au aflat într-o astfel de situație, însă liderul sindical susține că și mai mulți mecanici de locomotivă depășesc veniturile directorului.

Chiar Traian Preoteasa declara, în cadrul unei conferințe de presă organizate în februarie 2025 „Au fost mecanici cu venituri mai mari ca mine”.

Explicația este că orele suplimentare efectuate în weekend și în zilele de sărbătoare legală sunt plătite cu un spor de 300%. Acesta a încercat să reducă respectivele venituri, însă demersul nu a avut succes în totalitate.

Marian Artimon susține că limitarea veniturilor pentru munca efectiv prestată nu respectă legislația în vigoare și, în același timp, afectează negocierile din Contractul Colectiv de Muncă, scrie Mediafax

„Limitarea veniturilor pentru munca prestată contravine legislației în vigoare. La ce mai negociez au Contractul Colectiv de Muncă, dacă nu mă lași să depășesc suma aia?”, afirmă liderul USLM pentru clubferoviar.ro.

Acesta a declarat că și indemnizațiile conducerii Metrorex sunt mai mici decât cele din alte companii de stat. Ca exemplu, el spune că directorul general al Societății de Transport București are un salariu de aproximativ 33.000 de lei, echivalent cu cel al unui viceprimar.

În ceea ce privește Consiliul de Administrație, un membru al CA de la Metrorex primește o indemnizație de aproximativ 4.300 de lei, în timp ce la CFR Călători sau Informatică Feroviară aceasta ajunge la aproximativ 17.000 de lei.

Potrivit lui Marian Artimon, această diferență ar fi fost unul dintre motivele pentru care Traian Preoteasa a demisionat în aprilie din Consiliul de Administrație al Metrorex și a ales un post mai bine plătit în Consiliul de Administrație al SCRL Brașov

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